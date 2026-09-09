Investigan a un hombre por tener una plantación de marihuana en su vivienda de Arafo (Tenerife)

Un agente de la Guardia Civil al descubrir una plantación de marihuana en Arafo (Tenerife) - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil del Puesto de Güímar (Tenerife) han investigado a un hombre, de 27 años y vecino de Arafo, como presunto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de cultivo de droga, tras localizar en el interior de su vivienda un invernadero con una plantación de más de una veintena de plantas de marihuana de aproximadamente 1,80 metros de altura en Arafo.

La investigación se ha producido después de que los agentes acudieran al domicilio del hombre tras recibir la alerta por un incendio en el interior de la vivienda, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

En el transcurso de la actuación, los agentes colaboran en lo necesario con los bomberos que realizaban las labores de extinción del incendio, observando la existencia del invernadero con la citada plantación en un anexo a la vivienda ubicado en la misma finca.

Por ello, tras extinguir el incendio y refrescar la vivienda, el propietario accedió voluntariamente y en compañía de dos vecinos testigos de los hechos, para que los agentes de la Guardia Civil realizaran una entrada y registro de la finca, interviniendo 26 plantas de marihuana que estaban cultivadas en el invernadero.

Las diligencias instruidas, junto con las plantas intervenidas, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.