El IPC sube en Canarias al 4,5% en octubre

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 4,5% en Canarias en octubre en tasa interanual, una décima por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de octubre los precios encadenan ocho meses de subidas en Canarias. En términos mensuales, la inflación en Canarias aumentó un 1%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 3,7%.

Donde más subieron los precios en Canarias respecto al mismo mes del año anterior fue en transporte, un 11% más que en octubre de 2025 (+1 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y servicios de alojamiento, un 4,6% más (+0,1 puntos); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 4,4% más (+0,1 puntos); información y comunicaciones, un 4,3% más (+0,9 puntos).

En el lado contrario, dónde más moderadas fueron las subidas fue en enseñanza, un 2% (+1,1 puntos respecto a la tasa del mes precedente); alimentos y bebidas no alcohólicas, un 2,1% (-0,2 puntos); muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 2,2% (+0,4 puntos) y sanidad, un 2,7% (-0,2 puntos)

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,6% en octubre en relación al mes anterior y mantuvo su tasa interanual, hasta el 4,9%.

Al finalizar octubre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Castilla y León (5,3%), Castilla-La Mancha (5,3%) y Galicia (5,3%). En el lado contrario se situaron Andalucía (4,4%), Canarias (4,5%) y Aragón(4,5%).

Ceuta (+1,1%), Catalunya (+0,3%) y Asturias (+0,2%) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Andalucía, Euskadi y Madrid en donde menos, con retrocesos de un 0,3%, 0,2% y un 0,2%, respectivamente.

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Gráficos de IPC

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/ipc-datos-graficos/71/espana/106