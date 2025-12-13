La isla de Tenerife registra 85 incidencias durante la noche con el paso de la borrasca 'Emilia' - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El paso de la borrasca 'Emilia' por Tenerife ha dejado durante la última noche un total de 85 incidencias, principalmente relacionadas con los fuertes vientos. La isla mantiene activo el Plan Territorial Insular de Emergencias (PEIN), en situación de Alerta Máxima, desde las 15:00 horas de este viernes.

Las 85 incidencias estuvieron derivadas, en su mayoría, de la acción del viento, con actuaciones relacionadas con caída y retirada de árboles, vallas, farolas y mobiliario urbano y también obstáculos en la red viaria, sin que se hayan registrado incidencias de gravedad, según ha informado este sábado el Cabildo tinerfeño.

Entre los servicios más destacados, durante la tarde del viernes se produjo el rescate de una persona en apuros a unos 100 metros de la costa, en la playa de La Arenita, en el Palmar, tras haber sido arrastrado por el mar. La actuación estuvo coordinada por Bomberos de Tenerife con el apoyo de Salvamento Marítimo.

Se habilitó un albergue en Puerto de la Cruz con capacidad para 20 personas, del que finalmente hizo uso una sola persona.

ESTE SÁBADO, LA JORNADA MÁS ADVERSA

La borrasca 'Emilia' ha dejado registros significativos en distintos puntos de la isla, con vientos sostenidos superiores a 60 km/h en medianías y rachas de más de 146 km/h en Izaña, temperaturas bajo cero en el Parque Nacional del Teide, con valores de hasta -1,5 ºC, aguanieve y capas de hielo de hasta 5 cm en El Portillo y acumulados de lluvia superiores a 40 mm en municipios como Arico y El Rosario.

Según AEMET, este sábado será el día más adverso del episodio, con rachas de viento que podrían superar los 90 km/h en zonas altas, precipitaciones fuertes y persistentes con tormentas y un empeoramiento del estado del mar, especialmente en las vertientes norte y oeste de la isla.

La consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha señalado que las incidencias registradas están dentro de lo previsto para un episodio de estas características, mientras ha reiterado a la ciudadanía que continúe respetando las restricciones y recomendaciones.

SERVICIOS BÁSICOS ESENCIALES

Los servicios básicos esenciales se han mantenido operativos, con incidencias puntuales. Se han registrado cortes aislados de suministro eléctrico en Tegueste, La Laguna, La Esperanza y Llano del Moro, según Endesa, mientras el transporte aéreo y marítimo no se ha visto afectado, salvo incidencias puntuales.

El director insular de Seguridad y Emergencias, Iván Martín, ha precisado que se han desplegado 374 efectivos durante toda la noche, con presencia reforzada en las zonas de mayor riesgo. Además, el Consejo Insular de Aguas mantiene activos sensores en zonas de riesgo de inundación, sin que hasta el momento se hayan detectado crecidas relevantes.

El Cabildo de Tenerife ha insistido en la importancia de evitar desplazamientos innecesarios, mantenerse informado a travése de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades mientras continúe activo el PEIN.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Dada la situación, la isla mantienen las medidas preventivas adoptadas por el Cabildo, entre ellas, el cierre de pistas, senderos y accesos en Espacios Naturales Protegidos. También queda prohibida la estancia en zonas de acampada y áreas recreativas, y suspendido el transporte público al Barranco de Masca y Punta de Teno.

A ello se suma el cierre de los accesos al Teide y de la carretera TF-42 en Garachico, mientras se mantienen suspendidas las actividades de pública concurrencia del Cabildo desde las 20:00 horas del viernes.