Islas occidentales y Gran Canaria, este domingo en alerta por fuertes rachas de viento que podrán superar los 70km/h

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, declarará a partir de este domingo la situación de alerta por vientos en La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria junto a la prealerta en Fuerteventura y Lanzarote.

Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

La previsión apunta a que el viento soplará del noroeste, y rolará hacia el norte en la segunda mitad del día, afectando en mayor medida a las cumbres y vertientes este y oeste de las islas montañosas, y a Lanzarote y Fuerteventura en horas centrales.

Asimismo, se prevén rachas de viento fuertes que podrán alcanzar o incluso superar 70 kilómetros por hora, así como rachas localmente muy fuertes que podrán alcanzar y superar los 90 kilómetros por hora en las cumbres de las islas de mayor relieve.

En paralelo, el Gobierno mantiene desde este sábado la situación de la alerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago, ya que se prevé oleaje de mar combinada del noroeste que probablemente alcance y supere los 4-5 metros, con periodos largos de mar de fondo, sin olvidar la luna nueva y mareas vivas del sábado.

RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN

Ante esta situación, se recomienda el cierre puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que puedan llevar a la rotura y caída de cristales, retirar de balcones y azoteas las macetas y todos los objetos que puedan caer a la calle, así como revisar las viviendas para que no haya cornisas, balcones y fachadas en mal estado que puedan producir caídas de cascotes y escombros.

También se aconseja evitar salir de excursión o de acampada hasta que no se reestablezca la normalidad, así como procurar aplazar los desplazamientos por carretera y, en caso de hacerlos, extremar las precauciones, recomendando el uso de transporte público.

A ello se suma la recomendación de evitar caminar por jardines o zonas arboladas, alejarse de muros, casas viejas, andamios, letreros luminosos, vallas publicitarias y demás estructuras que puedan ser derribadas por el viento, y mantener la precaución con los postes de luz y torres de tensión, y en caso de riesgo, avisar al 1-1-2.

Las recomendaciones instan a alejarse de la costa (playas, paseos marítimos, espigones de muelles, etc.) para evitar ser golpeado o arrastrado por la acción de las olas, así como circule despacio y con precaución ante la posible presencia de obstáculos en la vía o golpes de viento que hagan perder el control de su vehículo.