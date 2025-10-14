Javier Castillo firma este jueves ejemplares de su libro 'El susurro del fuego' en Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - El escritor Javier Castillo durante la 83ª edición de la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, a 1 de junio de 2024, en Madrid (España). La Feria del Libro se celebra anualmente con el fin de promover el libro, la lectura y la acti - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Oct.

El escritor Javier Castillo, conocido por bestsellers como 'El día que se perdió la cordura', visitará este jueves, 16 de octubre, Las Palmas de Gran Canaria para firmar ejemplares de su último libro 'El susurro del fuego'.

Así lo ha informado la organización en un comunicado en el que agrega que el autor malagueño estará en Agapea (Calle José Franchy Roque, 13) desde las 18.30 horas.

Por su parte, Javier Castillo ha emergido en los últimos años como uno de los fenómenos más destacados de Europa, consolidándose como un escritor de éxito y un bestseller indiscutible con más de 2 millones de ejemplares vendidos solo en España y una obra traducida en más de 20 idiomas y publicada en más de 70 países.

El estilo narrativo del malagueño se caracteriza por su habilidad para tejer tramas complejas y absorbentes, donde el misterio y los giros inesperados mantienen al lector en vilo hasta la última página.

Su capacidad para fusionar elementos de suspense, drama y romance, ha creado un sello distintivo que lo diferencia en el mercado literario actual.