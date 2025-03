José Domingo Regalado (CC), nuevo alcalde de Granadilla al prosperar la censura junto a Vox y un edil del PP

Jennifer Miranda (PSOE) reduce a Regalado a un "peón" de Clavijo y vincula el cambio de gobierno a intereses en el suelo del municipio

GRANADILLA (TENERIFE), 26 (EUROPA PRESS)

José Domingo Regalado (CC) ha recuperado este miércoles la Alcaldía de Granadilla al prosperar la moción de censura presentada contra la socialista Jennifer Miranda con apoyo de dos concejales de Vox y el edil del PP, Marco Antonio Rodríguez.

El acuerdo también implica que dos concejales de CC entregarán sus actas por exigencia de los populares y Granadilla se convierte en el tercer municipio de Canarias, junto a Arona y Teguise, en el que las tres formaciones suscriben un pacto de gobierno.

Regalado encara su tercer mandato al frente del consistorio tras una tensa sesión plenaria en la que ha criticado la "descortesía" de los socialistas por interrumpir el debate una vez ha sido nombrado alcalde para hacerse fotos con Miranda y por no entregarle el bastón de mando.

Sin apoyo de los principales dirigentes de su partido --Miranda sí ha estado arropada por la secretaria general insular, Tamara Raya, y el presidente del grupo Socialista, Pedro Martín, entre otros--, ha destacado que la censura es una "herramienta democrática" y un "acto legítimo" y entiende que los socialistas "deben dejar paso" al perder los apoyos.

Ha recordado como el propio Pedro Martín fue presidente del Cabildo al censurar a Carlos Alonso (CC), o incluso Pedro Sánchez en 2018, y ha reprochado a Miranda que es quien "ha perdido la Alcaldía", aparte de que la mayoría del Pleno es de "centroderecha".

"Usted es la causante de que esto haya caído", ha señalado, al tiempo que ha ofrecido de cara al futuro "diálogo frente al ruido" y "trabajar por lo que le importa a los ciudadanos".

Miranda ha comentado que la moción de censura fue "planeada y orquestada desde la Presidencia del Gobierno", subrayando que la presenta "el propio Fernando Clavijo utilizando a un peón" y con apoyo de Vox. "Hoy caen las caretas, CC muestra su verdadera cara", ha indicado.

Ha señalado que el objetivo en Granadilla es "sumar una nueva pieza a su tablero de poder" y descrito a Regalado como un "ejecutor de órdenes impuestas desde fuera".

Ha insistido en que "Granadilla no está en venta y el pueblo no se vende a cambio de favores", poniendo sobre la mesa el rechazo de su grupo al circuito del motor o a la construcción del hotel de La Tejita. "Algunos ven nuestro suelo como oportunidad de negocio", ha señalado.

Miranda ha agradecido la lealtad de Bianca Cerdán, la concejal del PP que no ha apoyado la moción, y ha defendido la "esperanza" que generó su gobierno tras el "deterioro" de los siete años de mandato de Regalado.

MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ: UN PASO "MUY DURO"

Marco Antonio Rodríguez (PP) ha confesado que estaba "cansado" de esperar por las promesas de la alcaldesa y ha dicho que no podía ser "cómplice" de una gestión en la que no le han dado los medios necesarios.

Ha espetado a los socialistas que se olvidaron de que eran "socios" y no unos "meros empleados" y el tiempo dirá si la moción de censura es un acierto o no. "Es el paso más duro que he tenido que tomar en mi vida", ha explicado.

José Sanabria, portavoz de Vox, ha criticado la "intensa campaña de desprestigio y acoso" del PSOE en los últimos días para "desacreditar" la moción, con insultos como "nazis y fascistas" en un intento de atemorizar a la población.

Ha cuestionado la "falta de acción" del Gobierno de Miranda e incidido en que el "mandato popular" es del centroderecha, con hasta 14 concejales --13 han apoyado la censura--, y se ha comprometido en centrarse "en lo importante", la mejora de los servicios públicos y el bienestar de los ciudadanos.