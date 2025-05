José Hernández y Felipe Ravina, invitados especiales del estreno del International Ocean Film Tour en España

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El director del corto canario 'Nika, el calderón tropical', José Hernández, y el co-director/protagonista, Felipe Ravina, serán los invitados especiales del estreno del Internacional Ocean Film Tour (IOFT) en España y que tendrá lugar el 1 de junio en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria a las 18.00 horas.

Según informa Kinema Producciones, el concreto, el cortometraje isleño denuncia un sistema que ha llevado a un archipiélago "a vivir amenazado por la sobrexplotación turística, la contaminación y el expolio de recursos por un modelo productivo y económico depredadores del territorio".

En este sentido, la pieza cuenta con varios premios y selecciones en festivales internacionales y nacionales, entre ellos los Premios Fugaz, los 'Goya' de lo cortometrajes, en los que es finalista.

Mientras, tras su paso por Gran Canaria, el International Ocean Film Tour continuará con una gira nacional que recorrerá Málaga, Alicante, Valencia, Barcelona, Girona, Santander, Gijón, Vigo, Madrid, Sevilla, Cádiz, Palma de Mallorca, Menorca, Santa Cruz de Tenerife, Fuerteventura, Bilbao, Ibiza y Lanzarote, de la mano de Kinema Producciones.

Por su parte, el festival cumple ya once años comprometido con la idea de proteger a los océanos, que son a la vez hábitat y línea de vida, y que están en peligro de extinción.

Finalmente, el 'Volumen 11' del IOFT cuenta con cinco historias de vida, con mensaje, contadas para emocionar y revolver conciencias. Este es el caso de 'Trilogy New Wave', 'Row of Life', 'Kelp!', '7 Beats per Minute' y 'Nika, el calderón tropical'.