Una joven grave al sufrir un ahogamiento incompleto en Playa Chica, en Tías (Lanzarote)

ARRECIFE (LANZAROTE), 9 (EUROPA PRESS)

Una joven, de 20 años y nacionalidad francesa, se encuentra en estado grave tras sufrir un ahogamiento incompleto en Playa Chica, en el municipio de Tías (Lanzarote), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 10.04 horas de este sábado, cuando una llamada al 112 de Canarias ha alertado del rescate de una mujer del mar con síntomas de ahogamiento, trasladándose hasta el lugar personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que la joven presentaba síntomas de ahogamiento incompleto de carácter grave.

Seguidamente fue trasladada en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Doctor José Molina Orosa, en Arrecife. En la playa también se personaron efectivos de la Policía Local, que se encargaron de instruir las diligencias correspondientes.