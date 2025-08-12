Un joven herido moderado al colisionar su turismo contra un muro en Valle Gran Rey (La Gomera)

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 20 años ha resultado herido de carácter moderado tras colisionar su turismo contra un muro en Valle Gran Rey, en la isla de La Gomera, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 22.08 horas de este lunes en la calle La Vizcaína del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que asistió a dos personas, si bien una no presentaba lesiones, el joven de 20 años sí tuvo que ser atendido por un traumatismo craneal de carácter moderado.

Una vez asistido fue trasladado en una ambulancia al Centro de Salud de Valle Gran Rey. En el lugar del incidente también se personaron bomberos de Valle Gran Rey que colaboraron en la limpieza y restablecimiento de la vía.

Asimismo hasta la zona del incidente también se personaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, que instruyeron las diligencias correspondientes.