Jóvenes de Lanzarote y La Graciosa llevan su modelo de islas sostenibles a un pleno juvenil en el Parlamento canario

Jóvenes de Lanzarote y La Graciosa, en un Pleno en el Parlamento de Canarias con el proyecto 'Qué isla deseamos'

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Canarias acogió este viernes una sesión en la que participaron jóvenes de Lanzarote y La Graciosa que ocuparon los escaños del hemiciclo para debatir y defender un Proyecto de Ley de Regulación Geográfica del Turismo y el Transporte.

La propuesta fue elaborada íntegramente por ellos mismos en el marco del programa '¿Qué isla deseamos?', impulsado por la Asociación de Cooperación y Voluntariado Internacional Prensa Juvenil Canaria.

La vicepresidenta del Parlamento, Ana Oramas, en su discurso de bienvenida, destacó "la esperanza y el orgullo que representa ver a una juventud comprometida, capaz de debatir con rigor y respeto sobre temas fundamentales para el presente y el futuro de nuestras islas".

El pleno juvenil representa la culminación de varios meses de trabajo en los que más de 70 jóvenes, de entre 14 y 16 años, procedentes de los siete municipios de Lanzarote y La Graciosa, se han implicado en un proceso de aprendizaje cívico, educativo y creativo.

A través de talleres, encuentros y debates, han conocido de cerca el funcionamiento de las instituciones democráticas y han formulado propuestas de emprendimiento social orientadas a fortalecer la participación ciudadana y el desarrollo sostenible.

Durante la sesión, los jóvenes defendieron distintas posturas y enmiendas a su propio texto legislativo, simulando el procedimiento parlamentario real.

La experiencia, además de fomentar el pensamiento crítico y el trabajo en equipo, busca inspirar un compromiso activo con los valores democráticos y con una visión sostenible del turismo y el transporte, recoge una nota del Parlamento.

El proyecto '¿Qué isla deseamos?' cuenta con la colaboración del Parlamento de Canarias y promueve una mirada europea, participativa y transformadora en la educación de los jóvenes.