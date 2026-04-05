A juicio este lunes el acusado de abusar sexualmente de su sobrina, menor de edad, en Tenerife

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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sección VI de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife juzgará este lunes al hombre acusado de abusar sexualmente de su sobrina. La Fiscalía pide para él la pena de cuatro años de cárcel.

Según el escrito de la Fiscalía, recogido por Europa Press, cuando sucedieron los hechos, el acusado, sin antecendentes penales, se encontraba en el domicilio en el que residía con sus padres y donde también se encontraba la víctima, menor e hija de su hermana.

Así, aprovechando que esta salía de su habitación, donde jugaba a la play, el acusado, con ánimo de satisfacerse sexualmente, le pidió que se acercara, le besó en el cuello y le realizó tocamientos por encima de su ropa, actos tras los que la víctima abandonó el lugar.

El juicio tendrá lugar este lunes, a las 9.30 horas. El acusado será juzgado por un delito de abuso sexual a una menor de 16 años, por el que la Fiscalía pide cuatro años de cárcel, así como una indenización de 1.000 euros por los daños morales causados.