Juristas y deportistas se reúnen en el Auditorio de Tenerife para abordar las claves del derecho en el deporte

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio de Tenerife se ha convertido este viernes en el epicentro del Derecho Deportivo Internacional con la celebración del II Congreso Internacional de Derecho Deportivo-Isla de Tenerife (CIDD). El evento, inaugurado por el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes; el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, y la CEO y fundadora de la marca CIDD, abogada especializada en Derecho Deportivo Internacional, Tania Tejeira, entre otras autoridades, reunió a destacadas figuras del ámbito jurídico y deportivo internacional.

La iniciativa está impulsada por Tania Tejeira, CEO y fundadora de la marca CIDD, abogada especializada en Derecho Deportivo Internacional, que ha hecho de este proyecto su apuesta personal para afianzar una cita anual con "sello canario" en el calendario deportivo mundial. De este modo, el II Congreso Internacional de Derecho Deportivo - Isla de Tenerife ha buscado reforzar su posición como cita "indispensable" para el sector jurídico-deportivo mundial, con la intención de consolidar a la isla como sede permanente de este encuentro internacional.

También han asistido al acto la consejera de Deportes de la Corporación insular, Yolanda Moliné; y la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Alicia Cebrián, según ha informado el Cabildo en una nota.

El congreso contó con la presencia de Miguel Lietard-Fernández Palacios, jefe del Departamento de Litigación de FIFA; Massimo Coccia, abogado internacional y miembro de la AIAS (Asociación Italiana de Abogados del Deporte); y José Miguel Sampaio e Nora, presidente de la Asociación Portuguesa de Derecho Deportivo, entre otros juristas de prestigio.

También participarán representantes institucionales como Beatriz Álvarez, presidenta de Liga F Moeve; Reyes Bellver, directora de Fútbol Femenino de la RFEF; Lucila Pascua, presidenta de la Asociación de Jugadoras de Baloncesto Profesional; Yolanda Moliné, consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife; y Miguel Lietard, en representación del Departamento Jurídico de FIFA.

CON DEPORTISTAS PROFESIONALES

El evento contó con deportistas profesionales en activo y retirados, entre ellos Patri Gavira, capitana del CD Tenerife Femenino de la Liga F; Víctor Claver, exjugador internacional, campeón del mundo y olímpico; Vega Gimeno, exjugadora y olímpica, y como invitado especial, Álvaro Benito, exjugador del Real Madrid, cantante de Pignoise y comentarista en Movistar Plus y Cadena SER, quien protagonizó una mesa redonda sobre la transición laboral de los deportistas, junto al periodista Manoj Daswani.

Entre las ponencias más esperadas, la del abogado y exlíder político Albert Rivera, con 'Liderazgo: antes y después de los focos'.

El II Congreso Internacional de Derecho Deportivo-Isla de Tenerife ha buscado reforzar, en definitiva, su posición como cita "indispensable" para el sector jurídico-deportivo mundial, con la intención de consolidar a la isla como sede permanente de este encuentro internacional. El evento cerrará con un cóctel de networking frente al mar, en el entorno incomparable del Auditorio de Tenerife, y una actuación en directo del artista canario St. Pedro, que pondrá el broche final a una jornada inolvidable.

La cita cuenta con el patrocinio principal del Cabildo de Tenerife, DXT Tenerife y Tenerife Despierta Emociones, y con la colaboración de Libby's, Binter, Bodegas Valdemar, El Obrador de Goya y el despacho Tejeira Abogada. Asimismo, cuenta con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y del Gobierno de Canarias.