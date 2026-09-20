La Laguna clausura la IX edición de Las Noches del Patrimonio ampliada en fechas, contenidos y diversidad de público

Las Noches del Patrimonio, en La Laguna (Tenerife) - AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Laguna ha clausurado este sábado la IX edición de Las Noches del Patrimonio (LNP), destacando "la madurez" de un programa compartido con el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE) y que habría logrado consolidarse como uno de los grandes laboratorios culturales de los conjuntos históricos de Canarias.

Por dos días, la ciudad volvió a abrir sus puertas para adentrar al público en más de cinco siglos de historia compartida, y todo ello en un año en el que la respuesta del público, la diversidad de perfiles asistentes y la calidad de las propuestas habrían reforzado la posición de La Laguna como uno de los referentes en la activación cultural de los sitios Patrimonio Mundial, según ha destacado el Ayuntamiento de La Laguna en una nota.

La edición de este año, que se extendió, por primera vez, a dos días (18 y 19 de septiembre), se ha caracterizado por una ampliación de contenidos y por una mayor integración entre los distintos lenguajes que conforman el programa. Las rutas interpretativas, diseñadas para ofrecer lecturas históricas y urbanas desde múltiples capas, convivieron con aperturas excepcionales de inmuebles que habitualmente permanecen cerrados, generando un mapa de experiencias que permitió recorrer la ciudad desde perspectivas complementarias.

A ello se sumaron actos culturales, performances internacionales, danza contemporánea y la IX edición de Escena Patrimonio, que transformaron los espacios en escenarios donde la creación actual dialogó con la memoria arquitectónica y la naturaleza.

ESPACIOS DE ALTURA

Otro de los elementos más destacados de esta edición fue la activación de nuevos espacios de altura, reforzando la comprensión volumétrica y paisajística del conjunto histórico. Esta mirada vertical, sumada a las visitas guiadas y comentadas por distintos monumentos para todas las edades, buscaba ofrecer una aproximación más completa a la estructura urbana que sustenta el valor universal excepcional del sitio.

El programa LNP 2026 ha sido organizado por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE) y el Ayuntamiento de La Laguna, a través de la Concejalía de Patrimonio Cultural y con la participación de las áreas de Turismo y Cultura.

Asimismo, contó con la colaboración de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, Museos de Tenerife, Cabildo de Tenerife y Obispado de Tenerife, además de la implicación de los equipos técnicos municipales, guías oficiales, entidades culturales y profesionales, que hicieron posible una edición que vuelve a situar a La Laguna en el mapa internacional del patrimonio vivo.