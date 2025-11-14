Lanzarote acoge hoy los II Premios Azul Zero, que reconocen a quienes dejan huella en el planeta

ARRECIFE (LANZAROTE), 14 (EUROPA PRESS)

El auditorio natural de los Jameos del Agua (Lanzarote) acogerá este viernes 14 de noviembre la II edición de los Premios Azul Zero, una gala que unirá ciencia, arte y tecnología para rendir homenaje a diez personas que dejan huella en el planeta e impulsan un cambio positivo desde la sostenibilidad, la innovación y el compromiso humano.

Estos galardones han sido impulsados por la creadora y CEO de Azul Zero, Ana Quintana, con la colaboración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) de Lanzarote y Turismo de Lanzarote.

De esta manera, bajo el lema 'La magia de estar vivos', esta segunda edición rendirá homenaje a figuras tanto nacionales como internacionales que transforman la realidad desde la ciencia, el arte, la tecnología y la acción social.

La gala simbolizará el diálogo entre el progreso digital y el espíritu humano, invitando a reflexionar sobre el papel de la tecnología en la construcción de un futuro sostenible.

Por su parte, los Premios Azul Zero han querido reconocer este año a personalidades internacionales cuya trayectoria representa un impacto positivo y real en la sociedad y su entorno.

Al respecto, la directora y creadora del proyecto, Ana Quintana, ha dicho que "Azul Zero nació con la convicción de que la sostenibilidad no es solo un objetivo, sino una forma de entender la vida".

Por ello, matizó que "a través de estos premios queremos celebrar a quienes convierten la conciencia en acción y demuestran que el respeto por la Tierra puede ir de la mano del progreso humano".

SE PREMIARÁ A CÉSAR MANRIQUE A TÍTULO PÓSTUMO

Entre los premiados destaca a título póstumo el reconocimiento a César Manrique, que será recogido por el director de la Fundación César Manrique.

Artista, arquitecto y visionario lanzaroteño, Manrique fue pionero en integrar arte, naturaleza y sostenibilidad, convirtiéndose en referente mundial del arte ambiental, siendo reconocido con el Premio Mundial de Ecología y Turismo en 1978.

Se galardonará además a la directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, reconocida por su liderazgo global en la defensa de la salud pública y el planeta; y la líder indígena nicaragüense y Premio Iberoamericano de Derechos Humanos, Myrna Cunningham, por su lucha incansable en defensa de los pueblos indígenas y la salud comunitaria.

También se reconocerá al autor de Elogio de la lentitud y figura clave del Movimiento Slow, Carl Honoré, que promueve una vida más consciente, creativa y saludable; al fundador y CEO de Innoceana y Goldman Environmental Prize 2024, Carlos Mallo, por su destacada labor en conservación marina y su impacto en las Islas Canarias; y al fundador y presidente de ECOALF, Javier Goyeneche, pionero en moda circular y Innovador Social del Año 2020 por la Fundación Schwab, por transformar residuos en prendas sostenibles de alcance global.

De igual modo, se premiará a Patricia Yurena Rodríguez, artista y modelo reconocida en inspirar a mujeres de todo el mundo a ejercer su libertad con autenticidad y valentía; a la arquitecta nigeriana especializada en sostenibilidad, Mariam Issoufou, galardonada con el Global Award for Sustainable Architecture en 2022; y a la doctora en Astrofísica y directora de la Fundación Starlight, Antonia Varela, reconocida entre los TOP 50+1 Inspiradores del Turismo con Impacto Positivo en Europa y Latinoamérica.

Finalmente, el fundador y director de Educa Nepal, José Díaz, también será reconcido por transformar el ámbito educativo y social al ofrecer oportunidades reales a niños y niñas en situación de vulnerabilidad en Nepal.