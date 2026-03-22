Lanzarote activa la alerta ante la previsión de lluvias y recomienda suspender todo tipo de actividades desde las 15.00

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ARRECIFE (LANZAROTE), 22 (EUROPA PRESS)

El Cabildo de Lanzarote ha elevado el Plan de Emergencias Insular (PEIN), que se encontraba desde el miércoles en fase de preemergencia, a modo alerta ante la previsión de lluvias para la tarde de este domingo.

Por ello, desde el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote recomiendan la suspensión de las actividades de todo tipo a partir de las 15:00 horas de este domingo, tanto en espacios al aire libre como cerrados.

Esta medida se toma tras el último parte emitido por la Agencia Estatal de Meteorología, que prevé un cambio de tendencia de la borrasca y la alta probabilidad de fuertes lluvias en la isla de Lanzarote en la tarde de este domingo.

Desde el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote se insiste en el cumplimiento de las recomendaciones dadas a la población, para que de esta manera se pueda evitar cualquier tipo de incidente a causa de esta borrasca.

Respecto a la población en general se recomienda proteger la vivienda ante la posible invasión del agua del mar, no situarse en el extremo de muelles o espigones, ni arriesgarse a sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas.

También se recomienda evitar la pesca en zona de riesgo, y no circular con vehículos próximos a la línea de playa.

Nunca se debe bañar en playas apartadas o que no conozca suficientemente, porque puede haber remolinos locales. Se pide evitar bañarse en las playas con bandera roja, en zonas donde haya fuerte oleaje y resaca o que carezcan de vigilancia y salvamento.

Se recomienda, además, evitar realizar prácticas deportivas y náuticas en las zonas afectadas por la mar de fondo y no acampar en la playa cuando haya alerta por temporal de mar. Si se sprecia cierto oleaje fuera de lo normal no se debe permanecer cerca del mar, ni se acerque, aunque se calme de repente. Si se dispone de embarcación hay asegurar su amarre en un lugar resguardado.