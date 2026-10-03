Lanzarote y La Graciosa recuperan la normalidad en la producción de agua tras el cero energético en la madrugada

Archivo - Desaladora en Lanzarote - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

Se trabaja aún en reestablecer el normal funcionamiento de la distribución de agua a las estaciones de bombeo

ARRECIFE (LANZAROTE), 3 (EUROPA PRESS)

El gerente del Corsorcio de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Lanzarote, Enrique Espinosa, ha asegurado este sábado que la isla ya habría recuperado el 100% de su producción de agua, y que actualmente se trabaja por reestablecer la normalidad en su distribución, tras la parada provocada por el cero energético en la madrugada.

En declaraciones facilitadas a los medios, Espinosa ha estimado que la distribución de agua en la isla retome la "normalidad" este domingo. "Ya hemos solucionado lo más grave. Ahora falta atender el reparto de agua a las diferentes estaciones de bombeo, y sobre todo que llegue a toda la población", ha aseverado.

Aguas de Lanzarote y La Graciosa informó este sábado que el cero energético registrado en torno a las 05:45 horas de la pasada madrugada en Lanzarote y La Graciosa provocó la parada de las plantas desaladoras y, como consecuencia, la interrupción de la producción de agua potable.

Ante esta situación, los equipos del servicio emprendieron maniobras en la red de distribución en diferentes zonas de las islas con el objetivo de preservar las reservas disponibles y gestionar los recursos almacenados mientras se recuperaba la capacidad de producción, según precisó el organismo en una nota.