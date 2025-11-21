Leroy Merlin abrirá en 2026 su nueva tienda en La Laguna (Tenerife), que será la más grande de la compañía en España

Archivo - Fachada de una tienda de Leroy Merlin, a 29 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Leroy Merlín, la compañía líder en el acondicionamiento del hogar, avanza en los primeros detalles de su nueva tienda en el municipio de La Laguna (Tenerife), un proyecto "estratégico" con el que la compañía busca reforzar su presencia en Canarias. La nueva tienda contará con una superficie de 19.000 metros cuadrados, posicionándose como la tienda más grande de la compañía en España.

El nuevo punto de venta, situado enfrente del establecimiento actual de la compañía en la ciudad, estará ubicado dentro del nuevo complejo comercial que está desarrollando la compañía y que contará con una superficie total de 40.000 metros cuadrados. Éste incluirá, además, 7.000 metros cuadrados destinados a locales comerciales para otros operadores, actualmente en proceso de comercialización.

Este nuevo complejo pretende convertirse, de este modo, en un referente "nacional" del acondicionamiento del hogar, tanto por su tamaño como por su diseño orientado a la experiencia cliente, la disponibilidad de productos y la integración de servicios omnicanal.

Su apertura, prevista para el primer trimestre de 2026, se enmarca en el plan de expansión de Leroy Merlín en España, con el objetivo de acercarse cada vez más a sus clientes y reforzar su liderazgo en el sector del acondicionamiento del hogar.

Con 137 puntos de ventas físicos en el territorio nacional, la compañía anunció una inversión de 22 millones de euros en 2024 destinada a la expansión, reapertura y remodelación de sus tiendas y almacenes, con el propósito de que todos los ciudadanos tengan una tienda Leroy Merlín a menos de 30 minutos de distancia.

En palabras de José Carrillo, director regional de la compañía en Canarias, la apertura del nuevo establecimiento en La Laguna supondrá "un paso clave" en su apuesta por las islas y, por Tenerife, donde ya cuentan con tres establecimientos en La Laguna, La Orotava y Adeje.

"Este proyecto nos permitirá trasladar nuestro actual punto de venta a un nuevo espacio más amplio, más moderno y mejor preparado, respondiendo a las necesidades de los clientes de la isla. La nueva tienda será la más grande en España y un referente para los clientes que buscan soluciones personalizadas y a medida para su hogar, combinando proximidad, asesoramiento experto y una experiencia omnicanal totalmente integrada", ha añadido.

Por otro lado, Sergi Meseguer, director de Leroy Merlin en La Laguna, ha subrayado que este proyecto permitirá impulsar la calidad del servicio ofrecido, creando un entorno mejor preparado para acompañar a los clientes en cada proyecto. En sus palabras, la nueva tienda contará con un mayor número de empleados, reforzando nuestra capacidad de atención al cliente y la experiencia en tienda.

"Queremos superar las expectativas de los tinerfeños, que encuentren un espacio cercano, donde puedan recibir asesoramiento experto y orientado a responder a las necesidades reales de sus hogares. Nuestro equipo está preparado para ofrecer soluciones adaptadas a cada cliente, combinando la experiencia humana con una oferta omnicanal ágil y accesible", ha dicho.

POR EL IMPULSO DE LA ECONOMÍA

La apertura de la nueva tienda de Leroy Merlin en La Laguna supone la reubicación y modernización del actual punto de venta, con la previsión de reforzar "la sólida" apuesta de la compañía por las Islas Canarias, donde ya cuenta con 1.200 empleados. De estos, cerca de 700 están ubicados en la isla de Tenerife, "impulsando su contribución al desarrollo económico y social" del archipiélago.

Además, la compañía recuerda que trabaja estrechamente con más de 125 proveedores locales, promoviendo un modelo de cadena de valor responsable que impulsa el tejido empresarial local.

Por ello, la apertura de La Laguna buscará ampliar esta capacidad de servicio y reforzar el compromiso de la empresa con la región, acompañando a los vecinos en proyectos de mejora y renovación del hogar con soluciones personalizadas y un asesoramiento experto que combine "cercanía, una oferta adaptada y una experiencia omnicanal".