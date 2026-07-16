El libro 'El Estadio de Tenerife', de Luis Padilla, recorre la historia de 100 años del Heliodoro Rodríguez López

Presentación del libro conmemorativo con motivo del centenario del Heliodoro Rodríguez López - TONY CUADRADO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Salón Noble del Cabildo de Tenerife acogió este jueves la presentación del libro 'El Estadio de Tenerife', una obra del escritor e investigador Luis Padilla que repasa la historia y la evolución del Heliodoro Rodríguez López, uno de los símbolos deportivos y sociales más importantes de la isla.

El acto estuvo presidido por la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y contó con la participación del presidente del Club Deportivo Tenerife, Felipe Miñambres; la directora general de Mayores del Gobierno de Canarias, Verónica Meseguer del Pino; la consejera de Deportes del Cabildo, Yolanda Moliné, y el propio autor del libro.

Dávila destacó que el libro 'El Estadio de Tenerife (1925-2025). Recorrido histórico en el Centenario del Estadio Heliodoro Rodríguez López' "es mucho más que una publicación deportiva, es un ejercicio de memoria colectiva que recoge la historia de un espacio que forma parte del alma de Tenerife".

En esa línea, subrayó que el Heliodoro "ha trascendido el fútbol para convertirse en un símbolo de identidad, cultura y encuentro para varias generaciones de tinerfeños", y puso en valor el compromiso del Cabildo durante más de medio siglo con la conservación y modernización de un estadio centenario que "debe seguir mirando al futuro sin perder la esencia que lo ha convertido en uno de los grandes referentes deportivos y sociales de la isla".

Por su parte, el presidente del Club Deportivo Tenerife, Felipe Miñambres, agradeció el trabajo realizado para recopilar y difundir la trayectoria del estadio y subrayó la estrecha relación existente entre la entidad blanquiazul y la sociedad tinerfeña.

"Lo más importante es lo que genera el estadio. La ilusión de cada aficionado que va a ver cada partido, la ilusión que ha ido transmitiendo los padres, las madres y los abuelos y abuelas, así como el amor por el estadio y el Tenerife", señaló.

El autor de la publicación, Luis Padilla, explicó algunos de los aspectos más relevantes de una obra que profundiza en los orígenes del estadio, su transformación a lo largo del tiempo y el significado que ha tenido para varias generaciones de aficionados.

"La historia del Heliodoro Rodríguez López merece ser conocida, pues sirve además para entender mejor no sólo la trayectoria del fútbol en la isla, sino también algunos aspectos del desarrollo de la propia isla", apuntó.

Además, el autor del libro asegura que escribir 'El Estadio de Tenerife' le ha permitido conocer algunos detalles que desconocía sobre una instalación que no ve como un simple objeto o una obra, sino como "parte de la vida de muchos tinerfeños, aficionados o no al deporte".

"Sin eludir la rigurosidad de los datos, en la obra he tratado de reflejar ese sentimiento de cariño y cercanía que genera el Heliodoro en la gente y en mí mismo", agregó.

La consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife, Yolanda Moliné, felicitó a Luis Padilla por una obra que "ha sabido recoger y transmitir la esencia de un estadio que forma parte de la historia y la identidad de Tenerife".

HOMENAJE

Igualmente destacó que el libro del centenario del Heliodoro Rodríguez López supone "un merecido homenaje a todas las personas que han contribuido a escribir estos cien años de historia del templo blanquiazul" y recordó que desde el Área de Deportes se sigue trabajando con el Plan Director ya aprobado como "hoja de ruta para que el estadio continúe modernizándose y adaptándose a los nuevos tiempos, manteniendo su esencia y convirtiéndose en un motivo de orgullo para las generaciones presentes y futuras".

La presentación concluyó con la intervención de Verónica Meseguer, quien incidió en la importancia de conservar y divulgar aquellos elementos que forman parte de la identidad colectiva y de la memoria compartida de la ciudadanía.

"El Heliodoro ha sido durante 100 años el escenario de los sueños de miles de canarios, en donde se han vivido alegrías y un lugar donde se construye comunidad y 100 años después el Heliodoro continúa abriendo las puertas para crear nuevas experiencias", comentó.

La publicación ofrece una mirada detallada a la trayectoria del estadio tinerfeño, desde sus primeros años hasta su consolidación como uno de los grandes símbolos deportivos y sociales del archipiélago.