Limitan el acceso al monte de Tenerife por motivos de seguridad ante las previsiones de altas temperaturas

Limita el acceso al monte de Tenerife por motivos de seguridad ante las previsiones de altas temperaturas - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

Dada la coincidencia del episodio de calor con la observación de las Perseidas, se ha decidido cerrar las carreteras de acceso a la zona forestal ante el riesgo de incendio

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha adoptado este viernes una serie de medidas ante la alerta máxima por riesgo de incendio de forestal y alerta máxima por máximas temperaturas para los próximos días decretada por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias. Entre las medidas se establecen limitaciones de acceso al monte de Tenerife.

Asimismo, entre las medidas establecidas en el nivel 3, se prohíbe la estancia de personas en el monte y el tránsito campo a través, por senderos o pistas forestales, a pie o por cualquier medio de locomoción, excepto por uso de servidumbre para el acceso de sus titulares a propiedades e infraestructuras.

Además, no se podrá circular con vehículos a motor en la red de pistas forestales con finalidad recreativa. Se prohíbe realizar fuego en exteriores (hogueras, fogones, barbacoas, cocinas de gas, etc); exhibiciones pirotécnicas; utilización de maquinaria y herramientas que provoquen chispas, aprovechamiento forestal.

También se suspende la actividad cinegética y los aprovechamientos forestales y se procederá al cierre de las zonas de acampada y campamentos y los Miradores de Chipeque y Chimague. Asimismo, conforme al Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) se suspenden todas las actividades al aire libre dependientes del Cabildo.

Ante este episodio de altas temperaturas, se recomienda a la ciudadanía extremar las precauciones, en todo el territorio insular, con cualquier actividad que pueda generar incendios (fumar en zona forestal, uso de grupos electrógenos, material eléctrico y pirotécnico, etc.).

Del mismo modo, la recomendación se hace extensiva a los promotores privados de actividades no prohibidas en la zona de riesgo se tomen las medidas necesarias frente a la situación de riesgo declarada.

CORTE DE CARRETERAS Y PERSEIDAS

Dada la coincidencia del episodio de calor con la observación de las perseidas (días 11 y 12 de agosto), se ha decidido cerrar las carreteras de acceso a la zona forestal dado el riesgo de que se produzca un conato o un incendio. La confluencia de tráfico y personas, habitual en esas fechas, dificultaría las tareas de evacuación y la propia operatividad de las brigadas forestales.

Así, se cerrarán, desde las 18:00 hasta las 6:00 horas de los días 11, 12 y 13 de agosto, las siguientes carreteras: TF-24 (La Esperanza) en el kilómetro 9 con el objeto de evitar el tránsito de vehículos desde el núcleo de La Esperanza, y en el punto kilométrico 23+500, a la altura del cruce de Arafo; TF-21 (La Orotava) en el punto kilométrico 16+500 a la altura de la Caldera de Aguamansa, por la vertiente norte; y en el punto kilométrico 66+800 a la altura de Vilaflor, por la vertiente sur. TF-38 (Guía de Isora) en la Subida de Chío, punto kilométrico 12+500.