Las llamadas por violencia de género ascienden a 4.615 en el primer trimestre del año, un 16% más que en 2025

Archivo - Sala operativa del 112 - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El servicio telefónico de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género 112, dependiente del Instituto Canario de Igualdad (ICI), atendió durante el primer trimestre del año 4.615 llamadas por violencias machistas, un 16% más que en el mismo periodo de 2025.

El mayor porcentaje de crecimiento respecto al año pasado se registró entre las niñas menores que pasaron de 61 alertas en 2025 a las 80 registradas en este año. En cuanto a las mayores, 39 alertas eran de mujeres de entre 76 y 97 años, una cifra similar a la del año pasado en el que se registraron 41 alertas, según ha precisado la Consejería de Bienestar Social en una nota de prensa.

Del total de llamadas recibidas el pasado mes, 2.695, el 58,4%, fueron de emergencia, es decir, la situación suponía un peligro inminente para la mujer que estaba siendo agredida por un hombre y precisaba la activación de personal de seguridad, sanitario, o de los Dispositivos de Emergencia insulares. Del total de alertas, 130 mujeres manifestaron tener alguna discapacidad.

RECURSOS MOVILIZADOS

Los dispositivos para mujeres agredidas de las islas (DEMA) se activaron en 526 ocasiones y 102 mujeres con sus 51 hijas e hijos fueron acogidas de emergencia para protegerse de su maltratador. En paralelo, se movilizaron 2.609 recursos policiales y 221 sanitarios.

En este último mes la mayoría de agresores fueron la pareja (1.882), o la expareja (1.177), y también hubo agresiones por parte de hijos (191), desconocidos (108) amigos (57) o hermanos (100).

En cuanto al tipo de agresiones, el 40% (1.851) fueron violencias físicas y otro 41% (1.898) no físicas. El 4% (196) se referían a agresiones sexuales y los centros de crisis 24 horas se activaron desde el 112 en 75 ocasiones.

La mayoría de las llamadas, el 43%, fueron realizadas por la propia víctima, un 22% por alertantes accidentales, un 18% por instituciones, y un 5% por familiares.