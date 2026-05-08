Las llamadas por violencia de género en Canarias crecen un 12% en abril, que registró 1.623

Archivo - Servicios de atención a víctimas de violencia de género - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El servicio telefónico de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género 112, dependiente del Instituto Canario de Igualdad (ICI), ha atendido durante el mes de abril 1.623 llamadas por violencias machistas, lo que implicó un 12% más que en el mismo mes de 2025.

Así del total de llamadas recibidas, el 60% fueron de emergencia, es decir, que la situación suponía un peligro inminente para la mujer que estaba siendo agredida por un hombre y precisaba la activación de personal de seguridad, sanitario, o de los dispositivos de emergencia insulares. Además en el mes de abril, 82 mujeres manifestaron tener alguna discapacidad, según ha informado la Consejería regional de Bienestar Social en nota de prensa.

Por grupos de edad, las niñas menores de 18 años realizaron 34 llamadas en abril a diferencia de las 15 alertas registradas en el mismo mes de 2025. Asimismo han aumentado las alertas de las mujeres de entre 76 y 97 años, que han pasado de 12 alertas en abril de 2025, a las 20 de este año.

En cuanto a los dispositivos para mujeres agredidas de las islas (DEMA), se activaron en 169 ocasiones y 36 mujeres con sus 11 hijos fueron acogidas de emergencia para protegerse de su maltratador. De forma paralela, se movilizaron 930 recursos policiales y 85 sanitarios.

Por otro lado, en abril la mayoría de agresores fueron la pareja (655) o la expareja (403), también hubo agresiones por parte de hijos (82), desconocidos (29), amigos (18) o hermanos (30).

Respecto al tipo de agresiones, el 40% fueron violencias físicas y otro 41% no físicas, si bien el 5% se referían a agresiones sexuales y los centros de crisis 24 horas se activaron desde el 112 en 36 ocasiones.

También se señala que la mayoría de las llamadas, el 40%, fueron realizadas por la propia víctima, un 22% por alertantes accidentales, un 18% por instituciones y un 5% por familiares.

Este servicio de atención telefónica, financiado por el ICI, se presta desde las salas operativas del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, CECOES 112, en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, durante las 24 horas del día y los 365 días del año.

En caso de señales de violencia de género es necesario llamar al 112 o consultar la Red de Recursos con espacios de atención en todas las islas.

REPULSA AL ÚLTIMO ASESINATO MACHISTA EN CANARIAS

Por último, el Gobierno de Canarias ha informado de la convocatoria de un acto de repulsa tras el último asesinato machista de una mujer en el municipio de Santa Úrsula (Tenerife) presuntamente a manos de su expareja.

La concentración se realizará el lunes, 11 de mayo, a las 12.00 horas, ante las sedes de Presidencia del Gobierno de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.