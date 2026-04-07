Llega al puerto de La Estaca (El Hierro) un cayuco por sus propios medios

Archivo - Cayuco localizado en aguas de El Hierro - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

VALVERDE (EL HIERRO), 7 (EUROPA PRESS)

Un dispositivo saniario de emergencia ha asistido este martes en tierra a personas migrantes que habrían llegado por sus propios medios al puerto de La Estaca, en la isla de El Hierro, a bordo de un cayuco.

Así lo confirman a Europa Press fuentes del Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias (Cecoes 112), que recibió la alerta sobre las 9.30 horas de hoy por parte del Cecopin en El Hierro.

Dado que los migrantes arribaron a la isla por sus propios medios, no se precisó de la activación de recursos marítimos de Salvamento, sin embargo sí que fue activado inmediatamente el dispositivo sanitario habitual en tierra, compuesto por personal del Servicio de Urgencias Canario, Atención Primaria y Cruz Roja.

El Cecoes 112 aún no puede precisar el número de personas migrantes que viajaban a bordo de la embarcación.