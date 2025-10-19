Llegan a La Restinga (El Hierro) unas 98 personas migrantes, entre ellas cuatro menores, a bordo de un cayuco

Archivo - Un tercer cayuco a su llegada al puerto de La Restinga, a 22 de agosto de 2024, en El Hierro, Canarias (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

VALVERDE (EL HIERRO), 19 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo ha interceptado en la madrugada de este domingo un cayuco que llegó por sus propios medios a la bocana del puerto de La Restinga (El Hierro), con un total de 98 personas migrantes subsaharianas a bordo, entre ellas diez mujeres y cuatro menores.

Asimismo, a través de un un operativo establecido por el centro coordinador de Salvamento en Tenerife, la tripulación de la Salvamar Navia procedió a localizar y acompañar a puerto a la embarcación, que llegó a La Restinga sobre las 8:21 horas de este domingo.

Una vez en tierra, los migrantes fueron asistidos por un dispositivo de seguridad y sanitario desplegado en la zona.