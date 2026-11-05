Llegan a La Restinga (El Hierro) más de 500 personas migrantes a bordo de siete cayucos en las últimas 24 horas

Archivo - Un tercer cayuco a su llegada al puerto de La Restinga, a 22 de agosto de 2024, en El Hierro, Canarias (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

Salvamento Marítimo procede este jueves a localizar otras dos posibles embarcaciones irregulares próximas a El Hierro y La Gomera

VALVERDE (EL HIERRO), 5 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo ha acompañado hasta La Restinga, en la isla de El Hierro, a un total de siete cayucos con hasta 512 migrantes a bordo desde la madrugada del pasado miércoles, 4 de noviembre.

Recibidos los respectivos avisos, el centro coordinador de Salvamento Marítimo en Tenerife procedió a movilizar a las salvamares Diphda y Navia, que localizaron a las embarcaciones y las acompañaron hasta el puerto, según ha informado el organismo estatal.

Precisan que en las siete embarcaciones viajaban 11, 127, 115, 26, 112, 68 y 53 personas migrantes, que fueron localizadas navegando al sur y suroeste de la isla canaria.

Además, este jueves, Salvamento Marítimo procede a localizar otras dos posibles embarcaciones que habrían sido detectadas próximas a las islas de El Hierro y La Gomera a primera hora del día.