Llop dice que la Generalitat debe cumplir con la sentencia del TSJC y "no" utilizar la lengua como enfrentamiento

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha señalado este jueves que la Generalitat de Cataluña debe cumplir con la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ha dictado que todos los alumnos reciban la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en la comunidad en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25 por ciento en cada una de las lenguas --español y catalán--.

"Hay que cumplir con las sentencias y entendemos que hay que cumplir con la sentencia del TSJ de Cataluña y no utilizar nunca las lenguas como elemento de enfrentamiento", apuntilló en declaraciones a los periodistas tras ser preguntada por esta cuestión después de inaugurar un congreso de Jueces y Juezas por la Democracia (JJpD) en Las Palmas de Gran Canaria.

Así, ha matizado que la idea es que se cumpla con lo que dice la Ley orgánica de Educación, que pretende que los niños adquieran las competencias lingüísticas "idénticas en los dos idiomas, que sean bilingües en los dos idiomas, en la lengua española y en la lengua co-oficial del territorio".

En este sentido, ha apuntado que a diferencia de Cataluña, esto no es un problema en Galicia. "No sé por qué en Galicia esto no es absolutamente ningún problema y esa es la idea que se haga lo mismo en Galicia, en País Vasco y Cataluña", apostilló.

Llop ha subrayado que las lenguas son un elemento de la democracia "fundamental", ya que es la forma en las que "personas expresan de una manera u otra cuáles son sus sentimientos más íntimos y nunca pueden ser objetos de enfrentamiento", y ha agregado que están reconocidas en la Constitución "como lenguas españolas todas ellas".

La titular del Ministerio de Justicia ha incidido en que las lenguas "nunca pueden ser un objeto de enfrentamiento entre los territorios ni tampoco pueden ser objeto de enfrentamiento entre distintas opciones políticas" porque, dijo, son una "riqueza cultural".