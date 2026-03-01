Localizan el cuerpo sin vida de la mujer desaparecida desde el pasado jueves en Buenavista del Norte (Tenerife)

Vehículo de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El operativo de búsqueda que desde el pasado jueves trataba de localizar a una mujer desaparecida en Buenavista del Norte, ha confirmado este domingo el hallazgo de su cuerpo sin vida en el entorno del Mirador de Hilda, en el Parque Rural de Teno.

El cuerpo fue localizado este sábado, 28 de febrero, tras tres jornadas de búsqueda por parte de un dispositivo coordinado por la Guardia Civil, junto a agentes de la Policía Local de Buenavista del Norte, según ha confirmado a Europa Press fuentes de la Benemérita.

La alerta de la desaparición se activó entrada la noche de la jornada del jueves, a las 21:13 horas. A partir de entonces se activó un dispositivo en el que también participaron bomberos voluntarios de Santiago del Teide, así como efectivos con base en Guía de Isora.