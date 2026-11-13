Localizan un mechón de pelo de Airam Concepción, el joven con autismo desaparecido hace casi nueves meses en La Palma

Archivo - Suc.-Amplían por mar y aire la búsqueda de Airam, un joven de 20 años con autismo que desapareció este lunes en La Palma - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La familia de Airam Concepción, el joven con autismo que desapareció en La Palma hace casi nueve meses, ha hecho público este viernes el resultado de un informe de un laboratorio privado que confirma que un mechón de pelo localizado el 13 de septiembre en el entorno de la montaña de la Breña coincide genéticamente con la familia en un 99,9%.

Los padres han señalado en rueda de prensa que durante las labores de búsqueda --desapareció el 16 de febrero-- ha habido diversos avistamientos y dos rastros de perros y lo que hacen siempre es caminar por la zona en busca de indicios.

En una de esas batidas, el padre, Fran Concepción, localizó un mechón de pelo en unos caminos que descienden desde El Paso por la zona de San Isidro hasta las inmediaciones de la Montaña de la Breña y lo fotografió, como hace habitualmente.

La familia considera que el mechón de pelo es una 'prueba de vida' y sigue manteniendo que la marcha de Airam ha sido voluntaria fruto de un episodio de 'colapso autista' y que está escondido, y por ello ha vuelto a pedir la colaboración ciudadana.