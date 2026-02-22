Sucesos.- Localizan una mochila en la zona de búsqueda de Airam, el joven con autismo desaparecido en La Palma - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE LA PALMA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de búsqueda que trata de localizar desde el pasado lunes a Airam, el joven con autismo desaparecido en La Palma, ha localizado hoy una mochila en la zona de Los Cancajos, en Breña Baja (La Palma).

Así lo confirma a Europa Press la Guardia Civil, que matiza que si bien se ha encontrado en la zona de búsqueda este objeto, similar al que portaría el joven, está pendiente de identificar.

El joven fue visto por última vez las 16:36 horas del lunes, bajándose de una guagua en la rotonda de entrada a Santa Cruz de la Palma. Posteriormente, habría tomando dirección hacia la Calle Real.

En las imágenes difundidas por la Guardia Civil, y recabadas de las cámaras en Santa Cruz de La Palma, así como las propias de la guagua, se observa al joven, por última vez, vestido con un pantalón vaquero azul y una sudadera de color negro, así como portando una mochila negra.

DISPOSITIVO DE BÚSQUEDA

Efectivos de emergencia y equipos de voluntarios han emprendido en la última semana un dispositivo de búsqueda por tierra, mar y aire para tratar de localizar a este joven, de 20 años, que presenta autismo y que habría desaparecido en concreto en El Paso, en la isla de La Palma.

Según la descripción facilitada por los cuerpos de seguridad, se trataría de un joven de 1.70 metros de altura, con el color de ojos azul y el pelo rubio.

La madre del joven alertó de su desaparición a través de un mensaje en la red social Facebook, relatando que creía que, entonces, Airam "pudo sufrir un colapso de autismo", pudiendo presentar con tal situación "un estado alterado de conciencia".

ACERCARSE "SIN BRUSQUEDAD"

"Puede estar desorientado, tener miedo, y estar muy desconfiado si se le llama por su nombre, puede tener dificultades para comunicarse y procesar información", agregó en el mensaje.

De este modo, trasladó ante los medios de comunicación que si alguien localiza a su hijo debe acercarse a él "despacio", "sin brusquedad ni acercarse de repente".

"Lo que creemos en que cogió una guagua entre las 16:00 y las 17:00 de este lunes, con destino Santa Cruz de La Palma, pero que quizás se bajó en alguna parada anterior, con intenciones de ir al aeropuerto. A él no le gustan las aglomeraciones de personas", indicó

Mercedes Afonso añadió que la última comunicación con su hijo fue sobre las 18:00 de lunes, cuando le comunicó que "no sabía dónde estaba", pero posteriormente su móvil se habría apagado.