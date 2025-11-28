Loro Parque Fundación y Gobierno de Canarias colaborarán para impulsar la conservación del litoral de las islas

El director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta, y del presidente de Loro Parque Fundación, Christoph Kiessling - CEDIDO POR LORO PARQUE

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Loro Parque Fundación, Christoph Kiessling, y el director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta, han firmado este viernes un protocolo de colaboración destinado a fortalecer la protección del litoral, impulsar la sensibilización ambiental y promover acciones conjuntas en todas las islas.

Dicho acuerdo, rubricado en el acuario Poema del Mar, en Las Palmas de Gran Canaria, establece un marco de cooperación orientado al desarrollo de jornadas de limpieza de playas, programas educativos, actividades científicas y acciones de sensibilización dirigidas a la ciudadanía y, especialmente, al ámbito escolar.

Así lo ha informado el Grupo Loro Parque, que agrega que estas iniciativas se apoyan en el programa 'La arena de nuestras playas', que impulsado por su Fundación, se centra en la reducción del impacto de los plásticos, la educación ambiental y la participación activa en la conservación del litoral canario.

Al respecto, el director general de Costas afirmó que este acuerdo "permitirá avanzar en la conservación, la educación ambiental y el conocimiento científico de nuestras costas, el Gobierno de Canarias refuerza su compromiso con la protección del litoral".

"La colaboración con Loro Parque Fundación nos brinda la oportunidad de sumar capacidades y ampliar el impacto de las acciones que favorezcan la limpieza, el análisis de residuos y los programas de sensibilización dirigidos a la ciudadanía", aseveró.

Para Acosta, este protocolo establece un marco estable de trabajo que ayudará a llegar a más personas, generar mayor conciencia y proteger un entorno marino que forma parte esencial de la identidad de Canarias.

COMPROMISO DE LORO PARQUE CON LA SALUD DEL ENTORNO MARINO

Mientras, desde Loro Parque, su presidente Christoph Kiessling destacó la relevancia del acuerdo y el compromiso de Loro Parque Fundación con la salud del entorno marino "este acuerdo es la continuidad natural de un trabajo que llevamos desarrollando desde hace años".

"Hemos recorrido playas de todas las islas --prosiguió-- junto a miles de voluntarios, estudiantes y colectivos ciudadanos, y hemos visto de primera mano cómo la educación y la implicación social pueden transformar nuestros ecosistemas costeros".

También subrayó la importancia de reforzar la colaboración entre instituciones y entidades. "La protección del litoral canario requiere compromiso, recursos y, sobre todo, coordinación. Con este acuerdo damos un paso decisivo para multiplicar el impacto de las acciones que ya venimos impulsando: limpiezas, análisis de residuos, estudios de microplásticos y programas educativos que están logrando que las nuevas generaciones comprendan y protejan su entorno", dijo.

"El verdadero motor de este proyecto siempre ha sido la gente. Cada bolsa de plástico recogida, cada dato científico recopilado, cada niño que aprende por qué debemos cuidar el océano. Y con este marco de colaboración podremos llegar más lejos y llegar a más personas", concluyó Kiessling.

ACCIONES INCLUIDAS EN EL ACUERDO

Por su parte, el acuerdo contempla la organización de jornadas de limpieza de playas y espacios costeros; actividades educativas y de sensibilización, dirigidas especialmente a escolares y colectivos ciudadanos; o el registro, análisis y evaluación de residuos, incluidos micro plásticos, y la elaboración de informes sobre los resultados.

De igual modo, habrá una difusión conjunta de las actuaciones en canales institucionales, garantizando el reconocimiento mutuo de las entidades participantes.

Finalmente, el protocolo, de carácter no contractual y sin implicaciones económicas, tendrá una vigencia inicial de un año, prorrogable mediante acuerdo entre las partes.

Para asegurar su correcta ejecución, se creará una comisión de seguimiento, encargada de evaluar los avances, revisar los resultados y proponer nuevas líneas de actuación en materia de conservación del litoral.