Loro Parque muestra su pesar por el fallecimiento Melchior, un "líder" que deja una "huella imborrable" en Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Loro Parque ha lamentado este sábado el fallecimiento Ricardo Melchior, expresidente del Cabildo de Tenerife, una "figura capital" en la historia de la isla y amigo personal de la familia Kiessling.

Recuerda el grupo empresarial a Melchior como el "verdadero artífice del progreso de la isla". Una figura que, expresan, mostró "su gestión visionaria y su compromiso inquebrantable" con el desarrollo sostenible, valores que dejaron "una huella imborrable" y "sentaron las bases" para el avance y la modernización.

"Más allá de su inmensa labor pública, el Grupo Loro Parque quiere destacar la estrecha relación personal que Ricardo Melchior mantuvo con su Presidente, Wolfgang Kiessling, y con el propio proyecto de Loro Parque", han señalado.

Asimismo, destacan, Melchior supo "comprender y respaldar" la visión de Kiessling para crear en Tenerife un centro de excelencia en conservación animal, turismo de calidad y educación ambiental, precisamente porque "creyó en el proyecto desde sus inicios y lo apoyó de forma decidida, especialmente en momentos clave, siempre desde la confianza, el respeto y una amistad profunda y sincera".

El Grupo Loro Parque se ha unido este sábado, asimismo, al duelo de toda la sociedad tinerfeña por la pérdida del que consideraron "un líder excepcional".

"Su memoria seguirá inspirando el compromiso de esta institución con la isla que él tanto amó y a la que dedicó su vida", destacan.