Loro Parque ofrece acceso gratuito a los vecinos de Punta Brava y Las Adelfas hasta el 27 de septiembre

Loro Parque - LORO PARQUE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Loro Parque ofrecerá acceso gratuito a los vecinos de Punta Brava y Las Adelfas hasta el 27 de septiembre con motivo de las fiestas de Punta Brava, una tradición que el recinto mantiene desde hace dos años coincidiendo con las festividades locales y que reflejaría la especial relación que uniría al Parque con la comunidad en la zona.

"Punta Brava ha estado ligada a la historia de Loro Parque desde nuestros comienzos. Para nosotros es una satisfacción poder compartir estos días con nuestros vecinos y agradecerles, con esta invitación, el cariño y la cercanía que siempre nos han demostrado", ha señalado Wolfgang Kiessling, presidente de Loro Parque, en una nota.

Asimismo, durante estos días, los residentes tendrán la oportunidad de recorrer el reconocido en dos ocasiones como Mejor Zoológico del Mundo por Tripadvisor, y conocer de primera mano el trabajo que se desarrolla diariamente en materia de bienestar animal, educación, investigación y conservación de la biodiversidad.

Para beneficiarse de esta iniciativa será necesario tener en cuenta las siguientes condiciones:

- Será imprescindible presentar el DNI original o un certificado que acredite la residencia en Punta Brava o Las Adelfas.

- Los menores de edad deberán acceder acompañados por un adulto. - Los visitantes deberán cumplir en todo momento con la normativa de Loro Parque.

- El acceso gratuito estará disponible exclusivamente del 21 al 27 de septiembre.

- Las entradas podrán obtenerse única y exclusivamente en las taquillas de Loro Parque.

- Cada persona podrá adquirir un máximo de una entrada, que será única e intransferible.

Con esta acción, la institución se une a la celebración de unas fiestas especialmente significativas para la comunidad portuense.