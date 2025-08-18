Loro Parque y Poema del Mar celebran una nueva edición del proyecto educativo para buscar sus nuevos 'niños directores' - CEDIDO POR LORO PARQUE

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Loro Parque, en la isla de Tenerife, y Poema del Mar, en Gran Canaria, han activado una nueva edición del proyecto educativo para buscar sus nuevos 'niños directores', iniciativa en la que los participantes harán un recorrido por todos los departamentos de estos centros de conservación de la biodiversidad para aprender las labores diarias que realizan sus profesionales.

Los aspirantes deben ser menores de ocho a doce años residentes en Tenerife en el caso de Loro Parque o en Gran Canaria en el caso de Poema de Mar, según ha informado el Grupo Loro Parque en una nota de prensa.

De esta manera, la creatividad, las ganas de aprender y la pasión por la naturaleza y los animales serán requisitos indispensables para los candidatos, que deberán grabar un video de una duración máxima de tres minutos explicando por qué son los candidatos ideales para el puesto.

En el mismo deben abordar aspectos como la importancia de ambos centros para la protección de la naturaleza; sus motivaciones, valores y amor por los animales y el medio ambiente; e ideas sobre cómo Loro Parque, Poema del Mar y los niños pueden contribuir más a la conservación de la fauna y del medio ambiente.

Mientras, de cada parque se elegirán a diez finalistas que tendrán que presentar sus candidaturas delante de un jurado que terminará eligiendo a los tres ganadores del concurso.

Durante una experiencia que durará seis meses, desde el 11 octubre hasta el mes de abril, los participantes podrán disfrutar de trece actividades diseñadas por el equipo de educación del Grupo Loro Parque y Loro Parque Fundación para convertirlos en expertos en cada una de las áreas del parque.

La directora de Administración del Grupo Loro Parque, Cybell Kiessling, ha comentado que con este proyecto quieren "inspirar a los más pequeños a descubrir el valor de la conservación y a convertirse en verdaderos embajadores de la naturaleza".

"Loro Parque y Poema del Mar --continuó-- no solo son centros de conservación de la biodiversidad, también son espacios educativos donde los niños pueden aprender, divertirse y comprometerse con el cuidado del planeta".

La iniciativa del 'niño director' es un proyecto especial de concienciación enmarcado en las acciones de responsabilidad social que el Grupo lleva a cabo en los ámbitos medioambiental y educativo, a través de Loro Parque Fundación, siendo su objetivo acercar el mundo animal a las nuevas generaciones y fomentar su compromiso con la protección del planeta.

Por último, los participantes podrán inscribirse en https://www.loroparque.com/la-vuelta-al-cole/ (para Loro Parque) y en https://poema-del-mar.com/es/educacion/concurso-ni%C3%B1o-di... (para Poema del Mar).