Loro Parque y Poema del Mar se suman al récord histórico de visitas de zoos y acuarios en 2025

Loro Parque - LORO PARQUE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA) ha cerrado el balance de 2025 con un récord histórico de afluencia pues más de 15 millones de personas visitaron los 50 zoos y acuarios miembros de la asociación en España y Portugal, un incremento sostenido que confirma el interés social por estos espacios como lugares de aprendizaje, sensibilización ambiental y conexión con el mundo animal.

Durante el año, más de dos millones de escolares participaron en visitas educativas a los zoos y acuarios de AIZA, reforzando el papel de estas instituciones como entornos clave de educación ambiental.

A través de programas adaptados a distintas edades, el alumnado ha podido conocer de primera mano la biología, el comportamiento y las amenazas a las que se enfrentan numerosas especies, integrando la experiencia directa como herramienta pedagógica.

En este contexto de crecimiento global del sector, centros como Loro Parque y Poema del Mar han contribuido a estas cifras récord, formando parte activa del modelo de zoo moderno que promueve AIZA, basado en la divulgación científica, el bienestar animal y el compromiso con la conservación.

En relación con estos datos, el presidente del Grupo Loro Parque, Wolfgang Kiessling, ha señalado en una nota que "estos resultados reflejan que hay una parte muy importante de la sociedad que valora cada vez más el papel de los zoos y acuarios modernos como espacios de educación, conservación y divulgación científica".

En su opinión, "formar parte de AIZA y contribuir a este crecimiento colectivo es una responsabilidad y también un estímulo para seguir avanzando en un modelo de centro comprometido con el bienestar animal y la protección de la biodiversidad".

En un escenario en el que la mayor parte de la población vive en entornos urbanos, los zoos y acuarios acreditados por AIZA se consolidan como espacios fundamentales para acercar la naturaleza y la vida animal a la ciudadanía.

Más allá del ocio, estos centros cumplen una función social creciente como plataformas de divulgación científica, sensibilización ambiental y fomento de una relación más informada y responsable con la biodiversidad.

Los centros asociados desarrollan su actividad bajo estándares exigentes de bienestar animal y calidad profesional, un compromiso que se traduce en una contribución directa a la conservación de la biodiversidad, combinando educación ambiental, investigación científica y participación activa en programas de conservación tanto nacionales como internacionales.

MÁS CONCIENCIA SOCIAL

Kiessling ha destacado además que el aumento de visitantes va ligado a una mayor concienciación social: "Cada visita es una oportunidad para sensibilizar, educar y generar conocimiento. El crecimiento del sector demuestra que es posible combinar rigor científico, conservación y una experiencia de calidad para el público".

Los zoos y acuarios miembros de AIZA participan actualmente en 267 Programas de Especies en Peligro (EEPs), que trabajan con más de 3.500 especies mediante acciones de cría, rescate, refuerzo poblacional, seguimiento científico y sensibilización social.

Gracias a esta labor continuada, varias especies han experimentado mejoras en su estado de conservación.

La investigación aplicada constituye otro de los pilares del trabajo de los centros de AIZA, que colaboran de forma estable con universidades y centros de investigación, aportando conocimiento científico relevante para la gestión, el bienestar animal y la conservación de especies, tanto en entornos naturales como bajo cuidado humano.

"La labor realizada en 2025 por los miembros de AIZA es motivo de satisfacción y orgullo", ha señalado Beatriz Sainz, directora ejecutiva de la asociación, que precisa que zoos y acuarios "trabajan de forma coordinada para promover el bienestar animal, la educación, la investigación y la conservación", y en 2026 se reforzarán estas líneas estratégicas.