Loro Parque recibe a tres orquestas que participan en la 'Semana Bávara' del Puerto de la Cruz (Tenerife)

PUERTO DE LA CRUZ (TENERIFE), 28 (EUROPA PRESS)

Loro Parque se convirtió este miércoles en un escenario único para la música y la celebración con la visita de tres destacadas orquestas alemanas: Reinheitsgebot, Blechbuckel y Hüttenzauber, en el marco de la 'Semana Bávara' del Puerto de la Cruz.

El encuentro estuvo marcado por un ambiente festivo, en el que los visitantes del parque pudieron disfrutar de la energía, el colorido y el carácter inconfundible de estas formaciones, que forman parte de la tradición carnavalesca del país germano.

El grupo, compuesto por decenas de músicos y acompañantes, recorrió las instalaciones del parque repartiendo buen humor y compartiendo con los asistentes la esencia de sus ritmos característicos, señala Loro Parque en una nota.

Como es tradición no faltaron los trajes típicos ni las notas que hicieron vibrar a los presentes, en un encuentro que ya se ha consolidado como una cita especial dentro del calendario cultural del Puerto de la Cruz.

Este tipo de visitas refuerzan los lazos entre Loro Parque, la ciudad portuense y las agrupaciones internacionales que cada año eligen Tenerife como parte de sus giras y encuentros de tal forma que la 'Embajada Animal' se convirtió en un espacio de convivencia entre culturas, tradición y conservación de la naturaleza.