La madre de Airam, el joven autista desaparecido en La Palma, agradece la búsqueda y pide "calma" y "confianza"

Sucesos.- Localizan una mochila en la zona de búsqueda de Airam, el joven con autismo desaparecido en La Palma - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE LA PALMA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Mercedes Afonso, madre de Airam, el joven con autismo y altas capacidades al que se busca en la isla de La Palma desde hace más de un semana, ha agradecido la labor del dispositivo de búsqueda y pedido "calma" ante el "ruido" que genera el caso.

"Hay demasiado ruido, hay que aquietar la mente, respirar y escuchar a nuestro corazón, hasta que todo el hilo de pista, que son muchas, se compruebe y se constate", ha escrito en las redes sociales donde ha insistido en lanzar un mensaje de "confianza y esperanza".

Ha recordado que su hijo sufrió 'síndrome de PANDAS' desde los 9 hasta los 14 años y una de sus síntomas más "tremendos" era un TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo) de limpieza y contaminación que se prolongó hasta los 17 años.

"Cuando él empezó con ese síndrome, prácticamente en este país no se sabía lo que era, ni en sanidad. Esta familia ha vivido en el infierno, durante mucho tiempo, convirtiéndonos todos en supervivientes", relata.

Ha valorado también el "apoyo y amor" que están dando a la familia y la investigación concienzuda que realiza la Guardia Civil siguiendo todas las pistas --ha aparecido su maleta y una prensa de vestir-- "pero hace falta tiempo para poder comprobarlas todas".

"Confío en los procesos de la vida, confío en ti Airam y te amo profundamente, hijo mío", resume.