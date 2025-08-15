El Mando de Canarias participa en el Día Grande de las fiestas en honor a la Virgen de Candelaria, en Tenerife - MANDO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tenerife han celebrado este viernes los actos en honor a la Patrona de Canarias, la Virgen de Candelaria. Estos omenzaron frente al Ayuntamiento con la llegada del representante de Su Majestad El Rey, la alcaldesa de Candelaria, María Concepción Brito, recibida a su llegada por el teniente general jefe del Mando de Canarias Julio Salom.

Al acto asistieron autoridades civiles y militares, entre ellas, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo y la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila.

La ceremonia militar se inició con la rendición de honores al representante Real, a cargo de una Unidad de Honores, formada por una escuadra de gastadores del Mando Naval de Canarias, la Unidad de Música del Mando de Canarias, la Banda de Guerra N.º 2 de la Brigada "Canarias" XVI, una Sección del Regimiento de Infantería "Tenerife" N.º 49, una Sección del Regimiento de Artillería de Campaña N.º 93 y una Sección del Batallón de Zapadores XVI, según ha especificado el órgano del Ejército de Tierra en una nota.

Seguidamente se procedió a la revista de la Fuerza por parte de la representante de S. M. El Rey, acompañado por el teniente general Salom y el capitán Gutiérrez, jefe de la Unidad de Honores.

Tras el saludo a las autoridades civiles y militares asistentes, tuvo lugar el desfile militar. Luego, los asistentes se trasladaron al interior de la Basílica, donde se celebró la misa a cargo del Obispo de Tenerife, Eloy Alberto Santiago.

Concluida la función religiosa, la Virgen procesionó en la plaza de la Basílica, escoltada por una escuadra de gastadores, ataviada con uniformes de época y acompañada por las autoridades civiles y militares, además de los numerosos fieles asistentes.