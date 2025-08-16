Mantienen la situación de alerta por temperaturas máximas en Gran Canaria, donde se pondrán alcanzar los 36º

Archivo - Una mujer y una niña pasean durante la suspensión de clases por la ola de calor, a 11 de octubre de 2023, en Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, Islas Canarias (España). - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha decidido mantener, a partir de las 14:30 horas de este sábado, la situación de alerta por temperaturas máximas en la isla de Gran Canaria, salvo en la zona norte a menos de 400 metros de altitud. El resto de islas, por su parte, quedan en situación de prealerta.

En concreto, en la isla de La Palma, la situación pondrá en prealerta a los municipios de Garafía, Puntagorda, Tijarafe, Los Llanos de Aridane, El Paso, Tazacorte y Fuencaliente. Sin embargo, quedarán exentas de esta situación la zona norte de El Hierro, La Gomera y Tenerife, a menos de 600 metros de altitud.

La decisión se toma ante la previsión de persistencia del episodio de altas temperaturas que dio comienzo el pasado 6 de agosto. Así, los valores más cálidos se registrarán en el interior, medianías y zonas altas, según ha precisado el departamento regional en un comunicado emitido a los medios.

En concreto, se prevén temperaturas máximas que probablemente podrán alcanzar o incluso superar los 30 - 34º en Lanzarote, Fuerteventura y en las islas occidentales, mientras los 32 - 36º en Gran Canaria.

En cambio, según puntualiza el departamento regional, se registrarán valores normales de verano en la mitad este de La Palma, en las zonas situadas a menos de 600 metros de altitud por el norte de El Hierro, de La Gomera y de Tenerife, y en las situadas a menos de 400 metros por el norte de Gran Canaria.