Mantienen la situación de emergencia por riesgo de inundaciones en La Gomera tras las fuertes lluvias de este miércoles

Lluvias en Valle Gran Rey asociadas al paso de la borrasca 'Therese' - CABILDO DE LA GOMERA

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, actualiza la situación y mantiene la emergencia de nivel autonómico por riesgo de inundaciones pluviales en La Gomera a partir de las 10:00 horas de este jueves, 26 de marzo.

Estas decisiones se toman teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de Inundaciones de la comunidad autónoma de Canarias (PEINCA), según informa el departamento regional

En las restantes islas, por su parte, decaen las Situaciones de Emergencia, Alerta y Prealerta.

De este modo, aunque prosiguen sobre Canarias los últimos restos de inestabilidad asociados con la borrasca fría Therese, ya no puede preverse la ocurrencia de chubascos de cierta intensidad. No obstante, en la isla de La Gomera siguen registrándose escorrentías importantes, como consecuencia de los importantes volúmenes de precipitación acumulados a lo largo del día de ayer.