Marichal (Cehat) rechaza los pliegos del Imserso y avisa de que "tiene fecha de caducidad" si no hay cambios

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Jorge Marichal, mantiene su rechazo a los pliegos del programa de viajes del Imserso y avisa de que si se sigue trabajando de esta forma "tiene fecha de caducidad".

En declaraciones 'Canarias Radio' recogidas por Europa Press ha apuntado que los pliegos no cumplen con la normativa y no han hecho bien el estudio de los costes pues "no tiene en cuenta" la operativa hotelera para sacar adelante el programa.

Marichal ha señalado que con 21 euros por persona "es muy difícil que salgan" los costes para mantener el programa y subrayó que el propio Imserso reconoció en el Congreso que "al menos" deberían llegar a los 25 euros y al final no incluyeron ese precio en los pliegos.

"No estamos contentos, y no es de ahora, llevamos muchos años denunciando", ha agregado.

En esa línea, ha apuntado que en otras temporadas había empresarios que confiaban en los viajes del Imserso "para mantener el empleo y las plantillas" durante la temporada baja porque en algunos lugares "es díficil" que los trabajadores vuelvan si se cierra varios meses.

"La gente se va, emigra y no vuelve", ha destacado, dejando claro que el programa "se inventó para eso" y no se pueden dejar de lado los costes de la hostelería para que "sea sostenible".