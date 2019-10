Martín afirma que el Cabildo potenciará la energía hidroeléctrica y pide "alternativas de consenso" sobre el gas

Publicado 07/10/2019 12:35:49 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha afirmado este lunes que la corporación trabaja en el objetivo de lograr una energía 100% sostenible en la isla y ha anunciado su apuesta por la energía hidroeléctrica.

"Hay estudios de Red Eléctrica con algunas ubicaciones, es una energía que tiene la ventaja de que es verde y no depende del clima, y es un camino para trabajar y conseguir resultados. Espero que a comienzos de 2020 tengamos la ubicación para que se pueda construir", ha indicado en un 'Encuentro de líderes' organizado por la 'Cadena Ser' y el periódico 'El Día.

No obstante, ha dicho que no hay que ser "ilusos" en una isla cuyo consumo de energía fósil es del 90 por ciento y ante la falta de tiempo por cuestiones ambientales para seguir emitiendo azufre y CO2 a la atmósfera, se ha preguntado si es sostenible "usar gasoil para producir energía".

En ese sentido, ha dejado claro que la puerta al despliegue del 'gas-ciudad' está cerrada pero plantea "alternativas de consenso" sobre si se debe utilizar gas en la subestación de Granadilla para producir electricidad, pues es más barato y menos contaminante.

Aquí ha admitido sus diferencias con Sí Podemos, 'socio' en la corporación insular, al tiempo que ha planteado como problema adicional que no haya un puerto industrial "adecuado" para distribuir gas natural a los barcos. "El puerto no acaba de arrancar, y parece que no pasa nada, es un puerto inacabado", ha comentado.

Martín ha comentado que el pasado cero energético en la isla es "incomprensible", y demuestra que el sistema eléctrico "es frágil y no se ha puesto al día".

"Se montó el follón con las torres de Vilaflor, se pusieron torretas en la TF-1 y nos olvidamos del problema. Lo de Vilaflor quedo sin resolverse porque llegó la crisis y bajó el consumo", ha agregado.

El presidente tinerfeño ha comentado que la declaración de emergencia climática "es rimbombante pero dura dos días" y por ello propone "agilizar trámites" y priorizar a las empresas que "ponen por delante" los criterios medioambientales. "Hay un compromiso social de que tenemos que hacer algo por el medio ambiente", ha indicado.

EN DEPENDENCIA SE HA OPERADO CON "IMPULSOS"

Martín también ha admitido que hay un "verdadero problema" con la gestión de la dependencia ya que Canarias es la Comunidad Autónoma donde "peor" se gestiona, lamentando que no haya una "estructura organizada" en la isla, pues "se ha venido actuando por impulsos".

Así, ha apuntado que "no hay un marco estratégico" cuando la sociedad envejece "vertiginosamente" y "no está preparada" para el número de mayores que necesitan de cuidados y atención, algo que es una "tragedia humana" y también un "lastre económico" para la sociedad, aparte de que los mayores que se cronifican en las camas hospitalarias "generan un problema añadido a las listas de espera".

En esa línea, ha apuntado que el Cabildo trabaja en la elaboración de un diagnóstico para conocer la situación real de los mayores y los dependientes en la isla, con el fin de "dar voz a los que no tienen ninguna", porque los políticos, muchas veces, "prefieren ir a clubes de la tercera edad" y 'marcarse un baile' porque da más votos.