Más de 40 empresas de Gran Canaria participarán del 2 al 4 de octubre en el Mesa y López Market - CEDIDO POR MESA Y LÓPEZ MARKET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 40 empresas de Gran Canaria se reunirán del 2 al 4 de octubre en el Mesa y López Market, una feria comercial al aire libre que transformará la rambla de Mesa y López sacando las marcas a la calle.

De esta manera, moda, hogar, salud, viajes, sector inmobiliario, servicios y mucho más, desplegarán su oferta en la Rambla de Mesa y López más cercana a Plaza de España, según ha informado la organización en una nota de prensa.

Las empresas participantes no solo venderán sus productos y servicios, sino que ofrecerán atención personalizada, reforzando su carácter de negocios modernos, cercanos y de calidad.

Este evento, enmarcado en el 'Plan de Comercio Minorista 2025', impulsado por la Cámara de Comercio de Gran Canaria y la Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Mesa y López, aterrizará el jueves, 2 de octubre, en horario de 12.00 a 21.30 horas, y el viernes 3 y sábado 4 en horario de 10.00 a 21.30 horas.

La participación de las empresas va más allá de la exposición y venta de sus productos y servicios, ya que busca enriquecer el posicionamiento de cada empresa en una de las arterias comerciales más importante de Canarias aprovechando la gran plataforma publicitaria al aire libre que visitarán miles de personas.

La organización ha señalado que este empuje para las empresas será de ida y vuelta, ya que además de suponer un beneficio para la red de comercio local, el Mesa y López Market busca impulsar la competitividad y sostenibilidad de las pymes locales, estimular el consumo y dinamizar la actividad comercial, generar empleo y fomentar la contratación, dar salida al stock acumulado y presentar nuevas colecciones.

Ya está confirmada la participación de empresas como Dani, Hace, La Óptica Vintage, Jayki, Arteliér 48, Era Arcoiris Central, Century21 Capital Lpa, Natalia Andueza, Orgonitas Fernando, Re/Max Lanzagorta, Our Style Canarias, M by María, Tierra Cerámica, Artycult, Fundación Canaria Pequeño Valiente, MoonC Girls, Mikas, Amor Bijoux, Art by Angy, Retrografías Ediciones, Jaime Checa Gimeno, Gran Diva Shop, 4 Sale Urban, La Chinata Oleoteca Gourmet, Rofe y Arena, Essenah Gallery, Amaro Secret y Susana Creaciones.

A ellos, se suman otros negocios como Orange, Endesa oficina Olof Palme, Más Que Xurros, Kuroba, Gio By Us, La Habitación Esotérica, Matta, Volvo, Viajes El Corte Inglés, MSC Cruceros con Viajes el Corte Inglés y Costa con Viajes el Corte Inglés.