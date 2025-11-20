Más de 50 empresas de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote participarán desde este jueves en Mesa y López Market

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 50 empresas de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote participarán desde este jueves, 20 de noviembre, y hasta el sábado, 22 de noviembre, en la feria Mesa y López Market, que se celebrará en la Plaza de España de Las Palmas de Gran Canaria.

Este evento urbano, según ha informado la organización, busca adelantarse al Black Friday para invitar a la ciudadanía a comprar local. Además es un evento que va más allá de las compras al aire libre, ya que está pensado como una experiencia con actividades, música en directo, ocio y entretenimiento para todas las edades.

La feria está promovida por la Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Mesa y López y el Cabildo de Gran Canaria, con el respaldo de la Dirección General de Comercio y el Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias, además del apoyo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Cajasiete.

El presidente de la Asociación de Empresarios de Mesa y López, Francisco González, subraya que esta iniciativa "da continuidad al éxito" de la anterior feria, "consolidando" la participación con comercios también de Tenerife y Lanzarote con el fin de "dinamizar la zona comercial y ayudar a la economía local".

Así del 20 al 22 de noviembre, la Rambla se convertirá en epicentro de actividad de Las Palmas de Gran Canaria, con un espacio comercial abierto de 12.00 a 21.30 horas este jueves y de 10.00 a 20.30 horas este viernes y este sábado.

El programa infantil incluirá la actuación de Rafaelillo Clown este viernes, 21 de noviembre, a las 17.30 horas, con su espectáculo 'Música y diversión'; mientras que el sábado día 22 se celebrarán dos sesiones del Cancionero Isleño, 'Borondona y sus amigos', a las 12 y a las 17.30 horas.

Durante los días de feria también se desarrollarán talleres infantiles de varillas, chapas y maquillaje facial, fomentando el aprendizaje y la creatividad de los más pequeños en un entorno lúdico y participativo.

Además habrá música en vivo, con conciertos al aire libre y propuestas para todos los gustos. Entre los grupos que actuarán están REVIVAL Gospel Mlou (día 20 a las 19.30 horas), Elías Ruano junto al Mariachi Peleón con su espectáculo "Viva México" (día 21 a las 19.30 horas) o el grupo Aseres, encargado de cerrar musicalmente esta edición.