Más de 5.000 personas celebran 'La Gran Polvacera', unas de las citas destacadas del carnaval en La Palma

SANTA CRUZ DE LA PALMA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 5.000 personas han celebrado 'La Gran Polvacera' de Los Llanos de Aridane, una de las citas destacadas del carnaval en la isla de La Palma.

Así lo ha informado el Ayuntamiento, que ha agradecido la participación del público y la implicación de todas las personas que hacen posible esta cita llenando las calles de música y ambiente festivo.

De esta manera, de las más de 5.000 personas, unas 4.000 se concentraron en el escenario principal y alrededor de un millar en las vías aledañas.

El Ayuntamiento ha reconocido también el trabajo de los grupos y artistas, así como del personal técnico, cuerpos de seguridad, servicios sanitarios, operarios municipales y voluntariado.

Además, ha incidido en que la coordinación entre los equipos permitió que el evento se desarrollara con normalidad, sin incidentes y con cuidado de las infraestructuras públicas.