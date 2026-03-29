Más de 60 triatletas profesionales se darán cita en el Anfi Challenge Mogán Gran Canaria

Triatleta participando en el Challenge Mogán Gran Canaria de 2025 - CHALLENGE MOGÁN GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 60 triatletas profesionales, de tres continentes, han confirmado su participación en el triatlón internacional Anfi Challenge Mogán Gran Canaria, que se celebrará el próximo 18 de abril.

Entre los profesionales que han elegido Gran Canaria para abrir la temporada europea de triatlón, señala la organización en nota de prensa, que hay varios nombres "destacados que elevan la expectativa en una carrera que marca el pulso" en el calendario mundial de esta modalidad.

En concreto, en la línea de salida estará, como uno de los favoritos, James Teagle (GBR), triatleta top de Reino Unido, ganador del Ironman 70.3 Staffordshire, que llega en su "mejor forma y con la experiencia necesaria" para luchar por la victoria; mientras que desde Alemania llegará Maximilian Sperl, que será un rival a batir, con podios que lo consolidan como uno de los referentes europeos de media distancia.

Además en la competición también estará Erwan Jacobi (FRA), profesional francés liderando pruebas internacionales, y Sam Wordley (GBR), que promete una batalla intensa y emocionante en esta décima edición a por el título por el que ya pujó en 2025.

Asimismo se podrá ver compitiendo hasta el seis veces campeón nacional, quinto del mundo, el triatleta alemán Simon Huckestein; el italiano, número 2 nacional, Michele Bortolamedi; el triatleta portugués, TOP5 de su país, Alexandre Nobre; el top3 de Sudáfrica, Matthew Kaminer.

Por su parte, en la sección femenina se darán cita en Gran Canaria la número 2 de Italia, seis veces campeona nacional, Luisa Iogna; o la triatleta alemana Caroline Pohle, número 2 nacional con dos grandes victorias Ironman, además de María Varo, Megan McDonald o Anne-Sophie Pierre, subcampeona en la edición 2025 del Anfi Challenge Mogán Gran Canaria.

El Anfi Challenge Mogán Gran Canaria cumple este 18 de abril de 2026 su décimo aniversario y lo hace celebrando el "haberse consolidado como una de las pruebas de referencia" del triatlón internacional y el "único" triatlón de esta categoría en Gran Canaria.