Más de 70 atletas de élite en Canarias reciben atención sanitaria especializada con el acuerdo entre Gobierno y Vithas - CONSEJERÍA DE DEPORTES

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias y el grupo sanitario Vithas mantienen el acuerdo de colaboración en la atención sanitaria de los deportistas de élite, que realizan sus reconocimientos médico-deportivos en los hospitales Vithas de las islas. En los últimos meses, más de setenta deportistas canarios de élite han pasado por la Unidad de Medicina Deportiva del Hospital Universitario Vithas Las Palmas.

Este programa, que da cobertura a los deportistas de alto rendimiento (DAR) y deportistas autóctonos de alto nivel (DAAN), ofrece una atención integral, especializada y de referencia nacional para garantizar la salud y el rendimiento óptimo de los atletas más destacados del archipiélago, según ha informado el departamento regional en una nota de prensa.

En concreto, se trata de un examen clínico "exhaustivo y de referencia" a nivel nacional, dirigido por la doctora Paloma Suárez, especialista en Medicina de la Actividad Física y el Deporte, y, actualmente, la única con esta titulación en las islas. La prueba incluye, además, la planificación de ayudas ergogénicas personalizadas según la disciplina y calendario competitivo de cada atleta.

En los últimos meses, más de setenta deportistas canarios de élite han pasado por la Unidad de Medicina Deportiva del Hospital Universitario Vithas Las Palmas, donde se realiza este estudio que "no solo garantiza la salud de los y las atletas, sino que también contribuye a optimizar su rendimiento deportivo".

Entre ellos, destacan la árbitra internacional de fútbol Marta Huerta de Aza, primera española en formar parte del grupo Élite de la UEFA y única representante nacional en la Eurocopa femenina de este año, así como la gimnasta Shayna Hazan, de quince años, que ya acumula más de treinta medallas a nivel nacional.

SOBRE EL ACUERDO

El acuerdo entre el Gobierno regional y Vithas contempla también la puesta en marcha de formaciones gratuitas Vithas Aula Salud, que podrán solicitar las federaciones y clubes deportivos canarios a través de la Consejería, en función de las temáticas más demandadas en materia de salud y prevención.

Así, disciplinas como remo, natación, atletismo, ciclismo, gimnasia rítmica, tenis, surf o artes marciales ya se han beneficiado de este servicio, en el que cada deportista puede elegir el ergómetro que mejor se adapte a su especialidad. Esta es la única unidad de Canarias que ofrece esta posibilidad.

El reconocimiento médico-deportivo incluye historia clínica completa, estudio de composición corporal, diagnóstico de enfermedades cardiológicas, ECG basal en bipedestación e hiperventilación, prueba de esfuerzo con analizador de gases, valoración del riesgo de muerte súbita, calorimetría, test de lactato y captación de talentos deportivos, según detalla la Consejería.

En el caso de los deportistas de alto rendimiento y autóctonos de alto nivel, se añade la planificación de ayudas ergogénicas, que orienta al deportista en cada fase de la temporada sobre nutrición y suplementos adaptados a su disciplina.