Más de un centener de incidencias y nieve en el Teide al inicio del paso de la borrasca 'Therese' por Canarias

Nevada en el Parque Nacional del Teide por el paso de 'Therese' por Canarias - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El inicio del paso de la borrasca 'Therese' por Canarias ha dejado hasta primera hora de este jueves algo más de un centener de incidencias en el archipiélago, principalmente relacionadas con el viento, y nieve en el Parque Nacional del Teide.

En Tenerife, las carreteras de acceso al parque nacional están cerradas con temperaturas por debajo de los cero grados y hay una altura aproximada de dos centrímetos de nieve, más rachas de viento muy fuerte y niebla.

Asimismo se ha registrado un desprendimiento de piedras en la TF-12, que ya ha sido retirado por los operarios del servicio de carreteras.