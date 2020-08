La media de días para ser intervenido quirúrgicamente en Canarias crece en 30 días debido al Covid

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La media de días para ser intervenido quirúrgicamente ha aumentado en Canarias en 30 días en el primer semestre de 2020 al situarse la demora media para ser operado en 163,4 días frente a los 133,1 de diciembre de 2019, lo que se indica de la Consejería de Sanidad del Gobierno regional es producto del efecto que ha tenido entre los meses de marzo y mayo el establecimiento del estado de alarma por el coronavirus.

En concreto, esto aumentó la media de días de espera para ser operado entre marzo y mayo hasta los 175 días, si bien descendió hasta los 163 al cierre del semestre a 30 de junio, tendencia a la baja que, aseguran, se mantiene, según informó el Ejecutivo autonómico en nota de prensa en la que da a conocer los datos de las listas de espera a 30 de junio de 2020.

En este sentido, las listas de espera quirúrgica (LEQ) sí que han registrado un descenso del 1,6 por ciento en el primer semestre de 2020 con respecto al cierre de 2019. Así, Canarias tenía a 25.460 pacientes pendientes de una intervención quirúrgica a 30 de junio, lo que supone 438 menos que hace seis meses.

Añade que en el caso de la lista de espera quirúrgica de menos de seis meses también se ha producido un descenso del 14,8 por ciento (-2.589) al pasar de los 19.982 pacientes en diciembre de 2019 a los 17.393 del 30 de junio de 2020; mientras que en el caso de las LEQ de más de seis meses se produjo un aumento al pasar de 5.906 a 8.067 pacientes.

La Consejería destaca que si bien estos datos "no son ajenos al efecto del estado de alarma por Covid-19", también resaltó que la asistencia "no cesó en ningún momento en Canarias, dándose cobertura a los casos no demorables, a los oncológicos y a las urgencias".

Actualmente, señalan que trabajan en la implementación de medidas para reorganizar y retomar la actividad asistencial hasta los niveles habituales, tanto en atención primaria como hospitalaria, "siempre y cuando la situación epidemiológica por la Covid-19 lo permita".

En este caso, indicó, que para aliviar las listas de espera quirúrgicas se prevé planificar horarios de tarde y ampliar la cirugía ambulatoria, así como reforzar el acceso a pruebas diagnósticas en Atención Primaria y apoyar las actuaciones con la sanidad concertada.

CASI 40.000 OPERACIONES EN EL PRIMER SEMESTRE

Por otro lado, se informó que se realizaron un total de 39.989 intervenciones en el primer semestre de 2020, de las que 37.410 fueron en centros propios del Servicio Canario de la Salud y 2.579 en centros concertados.

De este modo, ser realizaron un total de 18.748 intervenciones entre marzo y mayo, de las que 3.469 se efectuaron en abril, mes que registró el mayor descenso con respecto al mismo periodo del año anterior.

En cuanto a la actividad en las consultas externas de la Atención Especializada bajó un 18,6 por ciento, ya que se alcanzó las 1.407.949 consultas.

En cuanto a la lista de espera de consultas especializadas, se contabilizaron 95.548 pacientes, lo que supone una reducción de 45.838 con respecto a diciembre de 2019, un 32,4 por ciento menos, afectando esta caída a todos los centros hospitalarios y especialidades siendo, en este último caso, aquellas con un mayor número de pacientes las que registran la mayor reducción en términos absolutos.

Por especialidades, las que más descienden son Oftalmología, que pasa de 29.481 pacientes en diciembre de 2019 a 19.977 en junio de 2020; Dermatología, que se reduce de 22.531 a 15.212 personas; y Traumatología y Cirugía Ortopédica que se sitúa en 16.980 pacientes, 6.522 menos que los 23.502 que computaban en diciembre de 2019.

Finalmente, se expuso también una reducción de las listas de espera de pruebas complementarias. En total, el número de pacientes pendientes de alguno de los estudios especializados de TAC, mamografía, ecografía, ecocardiograma, resonancia magnética, endoscopia o prueba de ergometría ha pasado de 24.929 en diciembre de 2019 a 23.967 en junio de este año; mientras que en términos absolutos, las mayores caídas se registran en las mamografías y endoscopias, pasando de 1.027 a 438 y de 6.093 a 4.939 pacientes, respectivamente.