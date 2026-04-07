Médicos de Canarias elevan a dos días la jornada de huelga en el SCS ante la "negativa" de Sanidad a negociar

Concentración convocada por SEMCA, a 19 de marzo, en el Hospital Doctor Negrín - SEMCA

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (Semca) estarán en huelga los próximos 27 y 28 de abril, sumando así un día más al inicialmente previsto en el Servicio Canario de Salud. Una acción que respondería a la "negativa" a negociar sus demandas por parte de la consejera, Esther Monzón, y el director del SCS, Adasat Goya.

"La principal responsable y titular de la sanidad canaria no ha llamado a negoviar al comité de huelga tras el último preaviso de huelga, en el que el SEMCA solo convocaba paro en el SCS para el 27 de abril", advierte el colectivo sindical en una nota de prensa, en la que lamentan que Monzón y Goya no se "sonrojen" ante la "repercusión" que estas jornadas de parón podrán tener sobre los pacientes del servicio público de salud canario.

"Únicamente estas dos personas, máximos responsables de la sanidad del archipiélago, serán los culpables de que los usuarios y pacientes sufran más cancelaciones de pruebas, intervenciones y consultas" añaden desde SEMCA, que lamentan que los "doce objetivos" de la huelga se negocien "a espaldas" del legítimi comité de huelga.

DEMANDAS CENTRALES

Recuerdan que la demanda central de las reclamaciones de los médicos y facultativos es la de abrir una mesa de negociación propia para el colectivo, así como la constitución de Juntas de Personal propias. "El coste económico de esta reclamación, afirman desde el colectivo, es de cero euros. No pueden decir que van a tener que hablar con la consejería de Economía o Hacienda. Lo que necesitan es tener capacidad de decisión política", aseguran.

El comité de huelga ha insistido en su propuesta de "diálogo y negociación", pero mientras la otra parte, en alusión al Gobierno canario, proponga "indiferencia" proseguirán en la "escalada" de días de huelga autonómica, añadiendo de este modo un segundo día de paro para el próximo martes 28 de abril.

"Esperemos que sea la última medida de presión que necesitemos tomar. A la población canaria, ante la que nos disculpamos y agradecemos el apoyo que siempre nos muestra, solo nos queda precisarle que los culpables directos de la suspensión de consultas, intervenciones y pruebas durante las jornadas de paro del 27 y 28 de abril, serán la consejera de sanidad Esther Monzón y el Director del SCS, Adasat Goya", han concluido.