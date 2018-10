La meningitis que causó la muerte del niño de 9 años en Gran Canaria no fue ni el tipo "C ni B", según Epidemiología

Actualizado 21/02/2018 16:47:35 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 21 (EUROPA PRESS)

El jefe de sección de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, Amós García, ha señalado este miércoles que el fallecimiento del niño de 9 años en El Doctoral, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria), fue por una "sepsis fulminante" cuyo cuadro induce "siempre" a pensar como hipótesis de trabajo a que el microorganismo causante puede ser una Neisseria Meningitidis", si bien matizó que no fue ni por el tipo "C ni B".

"Es una sepsis fulminante que habitualmente o siempre que aparece un cuadro de estas características debes de pensar que el microorganismo causante habitualmente es la Neisseria Meningitidis (...). No falleció por ninguno de estos dos microorganismos ni el serogrupo C (frente al cual existe una vacuna que está en el calendario vacunal) ni el serogrupo B (frente a la cual hay una vacuna no incluida en el calendario vacunal, conocida como Bexsero)", indicó García en declaraciones a Europa Press tras conocer en la mañana de este miércoles los resultados de los análisis del laboratorio.

De todos modos, García ha incidido en que se trata de un cuadro "bastante raro, que no es habitual" pero, apuntó, "desgraciadamente, de vez en cuando, tienes que convivir con estas situaciones tan lamentables". Añadió que son casos "muy raros, muy esporádicos" porque, insistió, es un proceso "muy difícil de transmitir de una persona a otra, es complicadísimo, por eso es tan raro".

Cuestionado por si el niño estaba vacunado, apuntó que el menor era de un país sudamericano, si bien desconoce cuánto tiempo llevaba residiendo en Gran Canaria, pero matizó que se le adaptó su calendario "de la manera mejor posible" desde su llegada a la isla.

Por otro lado, García quiso resaltar la "profesionalidad y lo tremendamente efectivos" que fueron los compañeros del centro de salud de El Doctoral, ya que ante la presencia del caso "inmediatamente establecieron los mecanismos para desarrollar la pauta de quimioprofilaxis", que es una pauta antibiótica protocolizada y que se da a los contactos íntimos del caso, tales como pueden ser familiares y amigos del colegio.

En este sentido, expuso que "siempre que ocurre un cuadro de sepsis fulminante, siempre, independiente de que se desconozca cuál es el microorganismo causante, siempre tienes que actuar bajo la sospecha y la actuación pasa por establecer la quimioprofilaxis".

Por último, los síntomas de esta enfermedad suelen ser fiebre elevada, rigidez en la nuca, vómitos disparados, y en las últimas fases manchas pero "cuando la situación es extremadamente" grave.