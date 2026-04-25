Un menor de 15 años en estado crítico al sufrir una caída con una motocicleta en Agüimes (Gran Canaria)

Archivo - 112 Canarias, SUC - 112 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un menor de 15 años se encuentra en estado crítico tras sufrir una caída con una motocicleta en la calle Azahar, en el municipio de Agüimes (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 15.39 horas y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que atendió al menor, que presentaba inicialmente politraumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladado, una vez estabilizado, en estado crítico en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

En el lugar de los hechos también se han personado agentes de la Policía Local, que han realizado el atestado correspondiente.